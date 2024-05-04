https://sputnikarabic.ae/20240504/قائد-الجيش-السوداني-يصل-إلى-أنقرة-لتشييع-جثمان-نجله--1088521803.html
البرهان يصل إلى أنقرة لتشييع جثمان نجله
البرهان يصل إلى أنقرة لتشييع جثمان نجله
سبوتنيك عربي
وصل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله، الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر حادث مروري. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T08:32+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وقال موقع "السوداني"، إن "نائب الرئيس التركي، كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، تمهيدا لتشييع جثمان محمد البرهان".وفي وقت سابق، نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الذي توفي يوم أمس الجمعة في العاصمة التركية.جاء ذلك إثر تعرض محمد البرهان لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.وأفاد موقع "أخبار السودان"، بأن الحادث وقع أثناء قيادة نجل البرهان، دراجة نارية في شارع "كيراز" بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن، لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة، ما تسبب في إخضاعه لعملية جراحية خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-السعودي-يتصل-بقادة-طرفي-النزاع-في-السودان-1088443835.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
البرهان يصل إلى أنقرة لتشييع جثمان نجله
وصل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله، الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر حادث مروري.
وقال موقع
"السوداني"، إن "نائب الرئيس التركي، كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، تمهيدا لتشييع جثمان محمد البرهان".
وفي وقت سابق، نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الذي توفي يوم أمس الجمعة في العاصمة التركية.
جاء ذلك إثر تعرض محمد البرهان لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.
وأفاد موقع "أخبار السودان"، بأن الحادث وقع أثناء قيادة نجل البرهان، دراجة نارية في شارع "كيراز" بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.
وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن، لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة، ما تسبب في إخضاعه لعملية جراحية خطيرة.