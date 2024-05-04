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البرهان يصل إلى أنقرة لتشييع جثمان نجله
البرهان يصل إلى أنقرة لتشييع جثمان نجله
سبوتنيك عربي
وصل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله، الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر حادث مروري. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T08:32+0000
2024-05-04T08:32+0000
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وقال موقع "السوداني"، إن "نائب الرئيس التركي، كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، تمهيدا لتشييع جثمان محمد البرهان".وفي وقت سابق، نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الذي توفي يوم أمس الجمعة في العاصمة التركية.جاء ذلك إثر تعرض محمد البرهان لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.وأفاد موقع "أخبار السودان"، بأن الحادث وقع أثناء قيادة نجل البرهان، دراجة نارية في شارع "كيراز" بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن، لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة، ما تسبب في إخضاعه لعملية جراحية خطيرة.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

البرهان يصل إلى أنقرة لتشييع جثمان نجله

08:32 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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وصل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله، الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر حادث مروري.
وقال موقع "السوداني"، إن "نائب الرئيس التركي، كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، تمهيدا لتشييع جثمان محمد البرهان".
وفي وقت سابق، نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الذي توفي يوم أمس الجمعة في العاصمة التركية.
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1 مايو, 20:44 GMT
جاء ذلك إثر تعرض محمد البرهان لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.
وأفاد موقع "أخبار السودان"، بأن الحادث وقع أثناء قيادة نجل البرهان، دراجة نارية في شارع "كيراز" بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.
وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن، لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة، ما تسبب في إخضاعه لعملية جراحية خطيرة.
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