https://sputnikarabic.ae/20240504/قلوب-الفلاحين-السوريين-ترتعد-خوفا-من-الحرائق-مع-بدء-موسم-حصاد-القمح-1088526853.html

قلوب الفلاحين السوريين ترتعد خوفا من الحرائق مع بدء موسم حصاد القمح

قلوب الفلاحين السوريين ترتعد خوفا من الحرائق مع بدء موسم حصاد القمح

سبوتنيك عربي

استكملت سوريا استعداداتها لحصاد موسم القمح الذي كانت تنتج منه قرابة 4 ملايين طن قبل الحرب، قبل أن يتراجع إنتاجه إلى حدود قياسية بسبب نهب المواسم في مناطق... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T11:42+0000

2024-05-04T11:42+0000

2024-05-04T11:44+0000

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وبعد تحرير أغلب المناطق من المجموعات الإرهابية، بدأ إنتاج القمح السوري بالتحسن وخاصة بعد دعوة الدولة السورية الفلاحين إلى زراعة واستثمار كل شبر من أراضيهم بالقمح، وتقديم محفزات بغية تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والتخفيف من فاتورة الاستيراد الكبيرة، ليصل الإنتاج العام الماضي إلى مليون طن تقريباً.سلة الغذاء ترتحل إلى حلبفي غياب منطقة الجزيرة السورية، تتصدر مدينة حلب في الوقت الراهن المرتبة الأولى في إنتاج وتسويق محصول القمح الاستراتيجي ضمن المناطق المحررة في أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي وصفه الفلاحين، ممن التقتهم "سبوتينك" بالمبشر هذا العام، مع مخاوف عميقة من تكرار الحرائق التي التهمت قسما كبيرا من الإنتاج الوطني خلال المواسم السابقة.وأكد المزارع عمار الحمدو، من منطقة كويرس بريف حلب الشرقي، أن "محصول القمح جيد وخاصة بعد تقديم الحكومة السورية الدعم المطلوب وتأمين مستلزمات الزراعة الأساسية من المازوت والأسمدة والبذار، خلافاً للعام الفائت، مما شجع العائدين إلى قراهم على زراعة أراضيهم، بعد رحلة تهجير طويلة عنها فرضتها المجموعات المسلحة".ولفت الحمدو إلى صعوبات عديدة واجهت زراعة محصول القمح هذا العام كنقص المياه نتيجة تضرر أقنية الري، خلال سنوات الحرب، وعدم توفر الكهرباء، التي يتم تأمينها حالياً بالطاقة الشمسية لتشغيل المضخات.الحرائق تثير مخاوف الفلاحينمن جهته، أكد الفلاح، توفيق عبد الحنان، أن "محصول القمح يعد جيداً لكنه قد يتعرض لنكسة في حال عدم التمكن من سقايته، خلال العشرة الأيام القادمة".واعتبر عبد الحنان أن "تسعيرة القمح بـ5500 ليرة سورية للكغ جيدة وأفضل من العام الفائت، وخاصة مع تقديم مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعومة"، مطالبا بتأمين سيارات الإطفاء بدل الجرارات في المنطقة لمكافحة الحرائق وإخمادها فوراً حال حدوثها.بدوره، أكد رئيس لجنة الفلاحين في دير حافر بريف حلب الشرقي، يوسف اليونس، أن "الأحوال الجوية كانت ملائمة لزراعة محصول القمح بحيث لم يأت صقيع مع هطول أمطار جيدة"، مطالباً بتأمين مستلزمات الحصاد للفلاحين، مؤكداً تأمين 4 سيارات إطفاء للمنطقة للمساهمة في إطفاء الحرائق والتقليل من الخسائر ومنع ضياع تعب الفلاحين.موسم مبشر.. ودعم إضافي للزراعةلم يخرج مدير الزراعة في محافظة حلب، المهندس رضوان حرصوني، عما أكده الفلاحون بأن "محصول القمح في مدينة حلب يعتبر جيداً ومبشراً، وخاصة عند النظر إلى الأمطار توزيعها، حيث تجاوزت المعدل السنوي وأوقات هطولها كانت مناسبة، وهذا أمر سينعكس على الإنتاج".وبيّن حرصوني لـ"سبوتنيك"، بالقول: واعتبر حرصوني أن "تسعيرة القمح جيدة وتشجع الفلاحين على زراعة أراضيهم بمحصول القمح وتسليمه إلى مؤسسات الدولة، التي أكدت استعدادها لاستلام كل حبة قمح مع تقديم كل التسهيلات المطلوبة ومنح الفلاحين مستحقاتهم بأسرع وقت".وفيما يخص الحرائق والإجراءات المتخذة لتجنب حدوثها ومنع تعرض الفلاحين إلى خسارة محصولهم، أكد حرصوني، بالقول:تعويض المخزون الاستراتيجيالباحث الزراعي المهندس عبد الرحمن قرنقلة، أكد لـ"سبوتنيك"، أن "سوريا حققت قبل الحرب مستويات إنتاجية مرتفعة من القمح ساهمت بتشكيل احتياطي استراتيجي يغطي حاجة البلاد لعدة سنوات، وقد تحقق ذلك نتيجة حزمة سياسات حكومية كمنح أسعار شراء مجزية للمزارعين وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج والتمويل، ورفع كفاءة تسويق إنتاجهم والتوسع ببناء صوامع ومخازن ومطاحن الحبوب".وأضاف: واعتبر قرنقلة أن "تحديد تسعيرة مجزية للفلاح وتأمين مستلزمات الإنتاج بالأوقات المحددة ودعم سعر الشراء من المنتجين وتسهيل الحصول على التمويل، سيسهم بزيادة المساحات المزروعة ورفع مردود وحدة المساحة لتعويض النقص الحاصل والمؤقت بإنتاج الأراضي السورية الواقعة تحت الاحتلال "الأمريكو صهيوني".

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