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القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240504/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-لن-نستعيد-حدود-عام-1991-أبدا-1088524465.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لن نستعيد حدود عام 1991 أبدا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لن نستعيد حدود عام 1991 أبدا
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشارالرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية، لن تعيد أبدًا حدود عام 1991 إلى البلاد". 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T11:12+0000
2024-05-04T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا اليوم لا تقاتل من أجل مصالحها، وابتداء من اليوم لن تصل أبدًا إلى حدود عام 1991، كما أنها لن تصل إلى الحدود حتى 24 فبراير".وأوضح أن "أفضل نتيجة لأوكرانيا هي الذهاب إلى وقف إطلاق النار، على الرغم من استحالة استعادة أراضيها، لأن استمرار الصراع قد يحرمها من المزيد من الأراضي".وفي نهاية مارس/آذار الماضي، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للمرة الأولى، بأن المفاوضات مع موسكو يمكن أن تبدأ دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991.وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أشار زيلينسكي، إلى أن روسيا ستكون "مستعدة للحوار" إذا تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى حدود 2022، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة للحوار، لكن يجب أن يرتكز على الواقع، بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى أنه إذا أرادت أوكرانيا بدء المفاوضات، فيجب على قيادتها إلغاء المرسوم الذي يحظرها.
https://sputnikarabic.ae/20240504/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-بايدن-وزيلينسكي-أول-من-يجب-تجنيدهما-في-الجيش-الأوكراني-1088521609.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لن نستعيد حدود عام 1991 أبدا

11:12 GMT 04.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشارالرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية، لن تعيد أبدًا حدود عام 1991 إلى البلاد".
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا اليوم لا تقاتل من أجل مصالحها، وابتداء من اليوم لن تصل أبدًا إلى حدود عام 1991، كما أنها لن تصل إلى الحدود حتى 24 فبراير".

ووفقًا له، فإن الأوكرانيين يموتون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، من أجل المصالح الفاسدة لنظام كييف ورعاته الغربيين، الذين يريدون استخدام البلاد كسلاح ضد روسيا ولا يهتمون بمواطنيها.

وأوضح أن "أفضل نتيجة لأوكرانيا هي الذهاب إلى وقف إطلاق النار، على الرغم من استحالة استعادة أراضيها، لأن استمرار الصراع قد يحرمها من المزيد من الأراضي".
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للمرة الأولى، بأن المفاوضات مع موسكو يمكن أن تبدأ دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
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08:23 GMT
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أشار زيلينسكي، إلى أن روسيا ستكون "مستعدة للحوار" إذا تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى حدود 2022، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقد أكد الكرملين، في مناسبات عدة، أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف. في الوقت ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لذلك، لأن الحركة نحو السلام مستبعدة من قبل كل من أوكرانيا والغرب الجماعي. ووفقا له، لا يمكن أن يتغير الوضع إلا إذا تم أخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة للحوار، لكن يجب أن يرتكز على الواقع، بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى أنه إذا أرادت أوكرانيا بدء المفاوضات، فيجب على قيادتها إلغاء المرسوم الذي يحظرها.
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