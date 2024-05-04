https://sputnikarabic.ae/20240504/موريتانيا-الأولى-عربيا-وأفريقيا-على-مؤشر-حرية-الصحافة-1088519671.html
موريتانيا الأولى عربيا وأفريقيا على مؤشر حرية الصحافة
موريتانيا الأولى عربيا وأفريقيا على مؤشر حرية الصحافة
سبوتنيك عربي
حلت موريتانيا في المركز الأول عربيا وأفريقيا على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود". 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T06:57+0000
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وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن "موريتانيا جاءت في المركز الأول عربيا و33 عالميا"، متقدمة بأكثر من 50 مركزا عن تصنيفها خلال العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 86 عالميا.من جانبه، قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن حكومته "تواصل العمل من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة للصحافة"، مشيرا إلى أن "البيئة التي تعمل عليها الحكومة تسعى من خلالها لتمكين الصحفيين من أداء واجباتهم في انسجام مع قوانين وأخلاقيات هذه المهنة النبيلة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في أبريل/ نيسان الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها، في 29 يونيو/ حزيران المقبل.ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن ولد الشيخ الغزواني رسالة موقّعة باسمه وجهها للموريتانيين، أعلن فيها قرار خوض الانتخابات لنيل ثقة الشعب لولاية جديدة، مشيرا إلى إنه عمل "منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي".وجدد ولد الشيخ الغزواني تعهده بمواصلة العمل خلال ولايته الثانية على "دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية"، على حد تعبيره.يذكر أن ولد الغزواني هو الرئيس التاسع لموريتانيا، وكان قد ولد عام 1956، والتحق بالجيش في نهاية السبعينيات، حيث شارك في انقلابي 2005 و2008.تولى ولد الغزواني مناصب عدة من بينها مدير الاستخبارات العسكرية والمدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع، ويعتبر أول ضابط في بلاده يحصل على رتبة فريق، وكان ذلك في الأول من يناير/ كانون الثاني 2012.
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https://sputnikarabic.ae/20231205/الحكم-بالسجن-5-سنوات-بحق-رئيس-موريتانيا-السابق-ومصادرة-أمواله-1083763790.html
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العالم العربي, موريتانيا, الأخبار
العالم العربي, موريتانيا, الأخبار
موريتانيا الأولى عربيا وأفريقيا على مؤشر حرية الصحافة
حلت موريتانيا في المركز الأول عربيا وأفريقيا على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود".
وذكرت الوكالة
الموريتانية للأنباء، أن "موريتانيا جاءت في المركز الأول عربيا و33 عالميا"، متقدمة بأكثر من 50 مركزا عن تصنيفها خلال العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 86 عالميا.
من جانبه، قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن حكومته "تواصل العمل من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة للصحافة"، مشيرا إلى أن "البيئة التي تعمل عليها الحكومة تسعى من خلالها لتمكين الصحفيين من أداء واجباتهم في انسجام مع قوانين وأخلاقيات هذه المهنة النبيلة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في أبريل/ نيسان الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها، في 29 يونيو/ حزيران المقبل.
ونقلت وكالة أنباء
"العالم العربي" عن ولد الشيخ الغزواني رسالة موقّعة باسمه وجهها للموريتانيين، أعلن فيها قرار خوض الانتخابات لنيل ثقة الشعب لولاية جديدة، مشيرا إلى إنه عمل "منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي".
وجدد ولد الشيخ الغزواني تعهده بمواصلة العمل خلال ولايته الثانية على "دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية"، على حد تعبيره.
يذكر أن ولد الغزواني هو الرئيس التاسع لموريتانيا، وكان قد ولد عام 1956، والتحق بالجيش في نهاية السبعينيات، حيث شارك في انقلابي 2005 و2008.
تولى ولد الغزواني مناصب عدة من بينها مدير الاستخبارات العسكرية والمدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع، ويعتبر أول ضابط في بلاده يحصل على رتبة فريق، وكان ذلك في الأول من يناير/ كانون الثاني 2012.