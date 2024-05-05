https://sputnikarabic.ae/20240505/إعلام-بريطاني-الولايات-المتحدة-تضع-شرطا-للسعودية-لتوقيع-اتفاقية-دفاع--1088542116.html

إعلام بريطاني: الولايات المتحدة تضع شرطا للسعودية لتوقيع اتفاقية دفاع

إعلام بريطاني: الولايات المتحدة تضع شرطا للسعودية لتوقيع اتفاقية دفاع

سبوتنيك عربي

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن "الولايات المتحدة لن توقع اتفاقية دفاع مع السعودية، إلا إذا وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل". 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T04:38+0000

2024-05-05T04:38+0000

2024-05-05T04:38+0000

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

السعودية

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

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وجاء في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، لن توقع اتفاقية دفاع مع المملكة العربية السعودية، ما لم توافق المملكة وإسرائيل، على تطبيع العلاقات".وذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "السعودية والولايات المتحدة، قد تبرمان اتفاقا دفاعيا في الأسابيع المقبلة، وهو ما يعني أيضا تطبيع العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع إسرائيل".وصرح المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية"، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، أن "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التقى بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع (الماضي)، عندما كان في الرياض، ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن الأجزاء الثنائية من اتفاق التطبيع".وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، قد قال إن "عملية طوفان الأقصى" من تنفيذ حركة حماس الفلسطينية، قلبت مخطط إبرام اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية، رأسا على عقب".وسبق للسعودية أن شددت على أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل، دون وقف القتال في غزة"، مضيفة أن "أساس التطبيع مع إسرائيل، هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".وأبدت السلطات السودانية اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقيات ووقعت الجزء الإعلاني منها بحضور وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين، لكنها لم توقع بعد ذلك على الوثيقة المقابلة مع إسرائيل.وانتقدت السلطات الفلسطينية خطوات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. حتى عام 2020، حافظت إسرائيل على علاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط في المنطقة هما الأردن ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20240502/أمريكا-تعلن-أنها-قريبة-جدا-من-اتفاق-ثنائي-مع-السعودية-بشأن---التطبيع-مع-إسرائيل-1088481540.html

السعودية

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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, السعودية, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي