https://sputnikarabic.ae/20240505/التبادل-التجاري-بين-إيران-والاتحاد-الأوروبي-یسجل-نموا-بنسبة-30-1088543432.html
التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي یسجل نموا بنسبة 30%
التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي یسجل نموا بنسبة 30%
سبوتنيك عربي
أعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أن "إجمالي التبادل التجاري بين إيران والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجل نمواً بنسبة 30... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T06:16+0000
2024-05-05T06:16+0000
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وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أفاد "يوروستات" بأن "إجمالي التجارة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، في يناير(كانون الثاني الماضي) وفبراير(شباط الماضي) من العام الحالي، بلغ 847 مليون يورو".وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران، في الشهرين الأولين من عام 2024، 144 ملیون یورو لتسجل نموا بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران، في شهري يناير وفبراير الماضيين من هذا العام، 703 مليون يورو مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفقا لتقرير المركز، فإن التجارة بين إيران وأوروبا، في شهر فبراير من عام 2024، نمت بشكل ملحوظ بنسبة 30% ووصلت إلى 468 مليون يورو.فيما ارتفعت صادرات أوروبا إلى إيران، خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبلغت 392 مليون يورو، حيث بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إيران 297 مليون يورو في فبراير من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إيران-الانضمام-إلى-بريكس-فرصة-اقتصادية-مهمة-للغاية-1078828498.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي یسجل نموا بنسبة 30%
06:16 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 06:18 GMT 05.05.2024)
أعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أن "إجمالي التبادل التجاري بين إيران والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجل نمواً بنسبة 30 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي".
وحسب وكالة
"مهر" الإيرانية، أفاد "يوروستات" بأن "إجمالي التجارة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، في يناير(كانون الثاني الماضي) وفبراير(شباط الماضي) من العام الحالي، بلغ 847 مليون يورو".
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران، في الشهرين الأولين من عام 2024، 144 ملیون یورو لتسجل نموا بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي
إلى إيران، في شهري يناير وفبراير الماضيين من هذا العام، 703 مليون يورو مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير المركز، فإن التجارة بين إيران وأوروبا، في شهر فبراير من عام 2024، نمت بشكل ملحوظ بنسبة 30% ووصلت إلى 468 مليون يورو.
فيما ارتفعت صادرات أوروبا إلى إيران
، خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبلغت 392 مليون يورو، حيث بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إيران 297 مليون يورو في فبراير من العام الماضي.