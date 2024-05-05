https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوتشيريتينو-في-دونيتسك-1088546820.html
القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T10:14+0000
2024-05-05T10:14+0000
2024-05-05T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير بلدة أوتشيريتينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل، وتحسين الوضع التكتيكي وهزمت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرخانغيلسكوي ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للبيان فإنه تم تدمير "مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "كارب" بولندي الصنع، ومدفع "إم102" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 135 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة وعددا من المدافع".وأضاف البيان أن تحرير أوتشيريتينو له أهمية استراتيجية بالنسبة للجيش الروسي، إذ تقع البلدة على ارتفاع مهيمن ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مناسبة لتطوير هجوم في اتجاهين في وقت واحد.بالإضافة إلى ذلك، من بلدة أوتشيريتينو، تم فتح طريق إلى الخلف لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي تسيطر على قرية نيويورك، والتي سيكون تحريرها هو مفتاح دزيرجينسك (توريتسك)، ومن هذه المدينة تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية، غورلوفكا، إحدى أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أن تحرير أوتشيريتينو سيسمح بقطع الطرق اللوجستية التي تربط ثلاثة محاور عسكرية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، كونستانتينوفكا وكراسنوارميسك (بوكروفسك)، وفيليكايا نوفوسيلكا.
https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-ومستودعا-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088543724.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:14 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 05.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير بلدة أوتشيريتينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل، وتحسين الوضع التكتيكي وهزمت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرخانغيلسكوي ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 380 عسكريا، ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبتي قتال مشاة، بما في ذلك مركبة "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة".
ووفقا للبيان فإنه تم تدمير "مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "كارب" بولندي الصنع، ومدفع "إم102" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وحيدت القوة البشرية التابعة لها في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 135 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة وعددا من المدافع".
وأضاف البيان أن تحرير أوتشيريتينو له أهمية استراتيجية بالنسبة للجيش الروسي، إذ تقع البلدة على ارتفاع مهيمن ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مناسبة لتطوير هجوم في اتجاهين في وقت واحد.
وأردف البيان بأنه يمكن للجيش الروسي ضرب جناح المجموعة العسكرية الأوكرانية، التي تحاول الحفاظ على بيرديتشي وكسب الوقت لتنظيم خط دفاع جديد إلى الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، من بلدة أوتشيريتينو، تم فتح طريق إلى الخلف لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي تسيطر على قرية نيويورك، والتي سيكون تحريرها هو مفتاح دزيرجينسك (توريتسك)، ومن هذه المدينة تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية، غورلوفكا، إحدى أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية.
من الناحية العملياتية، فإن تحرير أوتشيريتينو يجعل من الممكن أيضًا تطوير هجوم باتجاه قرية فوزدفيزينكا، الواقعة على بعد 8 كيلومترات، حيث سيسمح تحريرها بالوصول إلى طريق كراسنوارميسك (بوكروفسك) - كونستانتينوفكا السريع.
كما أن تحرير أوتشيريتينو سيسمح بقطع الطرق اللوجستية التي تربط ثلاثة محاور عسكرية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، كونستانتينوفكا وكراسنوارميسك (بوكروفسك)، وفيليكايا نوفوسيلكا.