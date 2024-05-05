https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوتشيريتينو-في-دونيتسك-1088546820.html

القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T10:14+0000

2024-05-05T10:14+0000

2024-05-05T10:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير بلدة أوتشيريتينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل، وتحسين الوضع التكتيكي وهزمت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرخانغيلسكوي ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للبيان فإنه تم تدمير "مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "كارب" بولندي الصنع، ومدفع "إم102" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 135 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة وعددا من المدافع".وأضاف البيان أن تحرير أوتشيريتينو له أهمية استراتيجية بالنسبة للجيش الروسي، إذ تقع البلدة على ارتفاع مهيمن ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مناسبة لتطوير هجوم في اتجاهين في وقت واحد.بالإضافة إلى ذلك، من بلدة أوتشيريتينو، تم فتح طريق إلى الخلف لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي تسيطر على قرية نيويورك، والتي سيكون تحريرها هو مفتاح دزيرجينسك (توريتسك)، ومن هذه المدينة تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية، غورلوفكا، إحدى أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أن تحرير أوتشيريتينو سيسمح بقطع الطرق اللوجستية التي تربط ثلاثة محاور عسكرية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، كونستانتينوفكا وكراسنوارميسك (بوكروفسك)، وفيليكايا نوفوسيلكا.

https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-ومستودعا-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088543724.html

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