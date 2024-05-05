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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-ومستودعا-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088543724.html
القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مستودعًا للذخيرة وموقعًا لجنود أوكرانيين، في منطقة نوفايا... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T06:46+0000
2024-05-05T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس في الساعة العاشرة مساء، تعرضت منطقة بافاريا في خاركوف للقصف. وقد أفادت التقارير بأن النيران اشتعلت وانفجرت لأكثر من ساعتين في مستودع".وتابع: "وبناءً على حقيقة أن الكثير من سيارات الإسعاف طوقت أحياء عدة حتى الآن، فقد تم استهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني".وأشار إلى أنه كان هناك أيضًا وصول للضربات الصاروخية إلى تشوغويف، حيث يوجد تقاطع كبير للسكك الحديدية تعمل كنقطة إعادة شحن.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
https://sputnikarabic.ae/20240505/نائب-أوكراني-هناك-ذعر-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-إخفاقات-قوات-نظام-كييف-1088543291.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية

06:46 GMT 05.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مستودعًا للذخيرة وموقعًا لجنود أوكرانيين، في منطقة نوفايا بافاريا بمقاطعة خاركوف.
وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس في الساعة العاشرة مساء، تعرضت منطقة بافاريا في خاركوف للقصف. وقد أفادت التقارير بأن النيران اشتعلت وانفجرت لأكثر من ساعتين في مستودع".
وتابع: "وبناءً على حقيقة أن الكثير من سيارات الإسعاف طوقت أحياء عدة حتى الآن، فقد تم استهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني".

وأوضح أنه تم تسجيل هجمات في بالاكليا في مقاطعة خاركوف، وهي مدينة تقع على خط الدفاع الثاني في اتجاه إيزيوم، والذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتناوب الأفراد.

وأشار إلى أنه كان هناك أيضًا وصول للضربات الصاروخية إلى تشوغويف، حيث يوجد تقاطع كبير للسكك الحديدية تعمل كنقطة إعادة شحن.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب أوكراني: هناك ذعر في مكتب زيلينسكي بسبب إخفاقات قوات نظام كييف
06:11 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
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