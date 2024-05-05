https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-ومستودعا-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088543724.html
القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مستودعًا للذخيرة وموقعًا لجنود أوكرانيين، في منطقة نوفايا... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T06:46+0000
2024-05-05T06:46+0000
2024-05-05T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس في الساعة العاشرة مساء، تعرضت منطقة بافاريا في خاركوف للقصف. وقد أفادت التقارير بأن النيران اشتعلت وانفجرت لأكثر من ساعتين في مستودع".وتابع: "وبناءً على حقيقة أن الكثير من سيارات الإسعاف طوقت أحياء عدة حتى الآن، فقد تم استهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني".وأشار إلى أنه كان هناك أيضًا وصول للضربات الصاروخية إلى تشوغويف، حيث يوجد تقاطع كبير للسكك الحديدية تعمل كنقطة إعادة شحن.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
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روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مستودعًا للذخيرة وموقعًا لجنود أوكرانيين، في منطقة نوفايا بافاريا بمقاطعة خاركوف.
وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس في الساعة العاشرة مساء، تعرضت منطقة بافاريا في خاركوف للقصف. وقد أفادت التقارير بأن النيران اشتعلت وانفجرت لأكثر من ساعتين في مستودع".
وتابع: "وبناءً على حقيقة أن الكثير من سيارات الإسعاف طوقت أحياء عدة حتى الآن، فقد تم استهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني".
وأوضح أنه تم تسجيل هجمات في بالاكليا في مقاطعة خاركوف، وهي مدينة تقع على خط الدفاع الثاني في اتجاه إيزيوم، والذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتناوب الأفراد.
وأشار إلى أنه كان هناك أيضًا وصول للضربات الصاروخية إلى تشوغويف، حيث يوجد تقاطع كبير للسكك الحديدية تعمل كنقطة إعادة شحن.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.