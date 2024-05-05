https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-ومستودعا-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088543724.html

القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية

القوات الروسية تستهدف موقعا ومستودعا للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مستودعًا للذخيرة وموقعًا لجنود أوكرانيين، في منطقة نوفايا... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T06:46+0000

2024-05-05T06:46+0000

2024-05-05T06:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس في الساعة العاشرة مساء، تعرضت منطقة بافاريا في خاركوف للقصف. وقد أفادت التقارير بأن النيران اشتعلت وانفجرت لأكثر من ساعتين في مستودع".وتابع: "وبناءً على حقيقة أن الكثير من سيارات الإسعاف طوقت أحياء عدة حتى الآن، فقد تم استهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني".وأشار إلى أنه كان هناك أيضًا وصول للضربات الصاروخية إلى تشوغويف، حيث يوجد تقاطع كبير للسكك الحديدية تعمل كنقطة إعادة شحن.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية

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