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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مساحة حرة
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29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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ملفات ساخنة
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مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
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123 د
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خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
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عالم سبوتنيك
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https://sputnikarabic.ae/20240505/ترامب-يشبه-إدارة-بايدن-بـجستابو-هتلر-1088561394.html
ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"جستابو" هتلر
ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"جستابو" هتلر
سبوتنيك عربي
شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشرطة هتلر النازية سيئة السمعة "جاستبو". 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T21:33+0000
2024-05-05T21:33+0000
ترامب
جو بايدن
هتلر
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب هذه التصريحات في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاجو في ولاية فلوريدا، وأرسل مشارك في الاجتماع التصريحات التسجيل الصوتي المسرب لوسائل الإعلام.وقال ترامب، "هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة جستابو... وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه.. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم، لكن هذا الأمر لا يزعجني".وعلقت حملة بايدن على التصريحات قائلة، "تصريحات ترامب تؤكد أن حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".
https://sputnikarabic.ae/20240504/ترامب-وضع-خطة-لتسوية-سلمية-للنزاع-في-أوكرانيا-حال-وصوله-للسلطة-1088517336.html
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ترامب, جو بايدن, هتلر, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, هتلر, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"جستابو" هتلر

21:33 GMT 05.05.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
تابعنا عبر
شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشرطة هتلر النازية سيئة السمعة "جاستبو".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب هذه التصريحات في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاجو في ولاية فلوريدا، وأرسل مشارك في الاجتماع التصريحات التسجيل الصوتي المسرب لوسائل الإعلام.
وقال ترامب، "هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة جستابو... وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه.. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم، لكن هذا الأمر لا يزعجني".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة
أمس, 02:28 GMT
وعلقت حملة بايدن على التصريحات قائلة، "تصريحات ترامب تؤكد أن حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".
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