https://sputnikarabic.ae/20240505/ترامب-يشبه-إدارة-بايدن-بـجستابو-هتلر-1088561394.html
ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"جستابو" هتلر
ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"جستابو" هتلر
سبوتنيك عربي
شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشرطة هتلر النازية سيئة السمعة "جاستبو". 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T21:33+0000
2024-05-05T21:33+0000
2024-05-05T21:33+0000
ترامب
جو بايدن
هتلر
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب هذه التصريحات في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاجو في ولاية فلوريدا، وأرسل مشارك في الاجتماع التصريحات التسجيل الصوتي المسرب لوسائل الإعلام.وقال ترامب، "هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة جستابو... وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه.. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم، لكن هذا الأمر لا يزعجني".وعلقت حملة بايدن على التصريحات قائلة، "تصريحات ترامب تؤكد أن حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".
https://sputnikarabic.ae/20240504/ترامب-وضع-خطة-لتسوية-سلمية-للنزاع-في-أوكرانيا-حال-وصوله-للسلطة-1088517336.html
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ترامب, جو بايدن, هتلر, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, هتلر, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"جستابو" هتلر
شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشرطة هتلر النازية سيئة السمعة "جاستبو".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب هذه التصريحات في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاجو في ولاية فلوريدا، وأرسل مشارك في الاجتماع التصريحات التسجيل الصوتي المسرب لوسائل الإعلام.
وقال ترامب، "هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة جستابو
... وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه.. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم، لكن هذا الأمر لا يزعجني".
وعلقت حملة بايدن على التصريحات قائلة، "تصريحات ترامب تؤكد أن حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".