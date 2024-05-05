https://sputnikarabic.ae/20240505/خبير-الولايات-المتحدة-تستخدم-أوكرانيا-كمادة-مستهلكة-للحفاظ-على-هيمنتها-1088549325.html
خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، بأن أوكرانيا أصبحت مادة مستهلكة في أيدي الولايات المتحدة، تستخدمها لتحقيق أهدافها الأنانية والحفاظ على... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T12:16+0000
2024-05-05T12:16+0000
2024-05-05T12:16+0000
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وأضاف لوزانسكي: "من خلال إثارة العداء وتمويله وإطالة أمده بين دولتين مسيحيتين عاشتا معًا لأكثر من ثلاثة قرون وتربطهما علاقات تاريخية ودينية واقتصادية وثقافية وعائلية وثيقة، فإن الولايات المتحدة لا تروج للديمقراطية فحسب، بل تستخدم الأوكرانيين كوقود للمدافع من أجل الحفاظ على الهيمنة والمزايا الجيوسياسية".وأوضح أن نتيجة الصراع قد تم تحديدها سلفًا، وأن الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لكييف لن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، على "الانتصار" في هذه المواجهة.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن أوكرانيا اليوم هي بالطبع تابعة للولايات المتحدة.وأضاف الرئيس بوتين، أن الدعم المالي لأوكرانيا قدمته الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث تذهب عشرات المليارات من الدولارات و"يتدفق كم ضخم من الأسلحة" إلى هناك.
https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوتشيريتينو-في-دونيتسك-1088546820.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
صرح رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، بأن أوكرانيا أصبحت مادة مستهلكة في أيدي الولايات المتحدة، تستخدمها لتحقيق أهدافها الأنانية والحفاظ على الهيمنة على العالم.
وأضاف لوزانسكي: "من خلال إثارة العداء وتمويله وإطالة أمده بين دولتين مسيحيتين عاشتا معًا لأكثر من ثلاثة قرون وتربطهما علاقات تاريخية ودينية واقتصادية وثقافية وعائلية وثيقة، فإن الولايات المتحدة لا تروج للديمقراطية فحسب، بل تستخدم الأوكرانيين كوقود للمدافع من أجل الحفاظ على الهيمنة والمزايا الجيوسياسية".
وأشار لوزانسكي إلى أن واشنطن تسعى أيضا إلى تحقيق مصالح مالية في الصراع الأوكراني من خلال تطوير المجمع الصناعي العسكري الصناعي في البلاد.
وأوضح أن نتيجة الصراع قد تم تحديدها سلفًا، وأن الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لكييف لن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، على "الانتصار" في هذه المواجهة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن أوكرانيا اليوم هي بالطبع تابعة للولايات المتحدة.
وأضاف الرئيس بوتين، أن الدعم المالي لأوكرانيا قدمته الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث تذهب عشرات المليارات من الدولارات و"يتدفق كم ضخم من الأسلحة" إلى هناك.