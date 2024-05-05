خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها

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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
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عالم سبوتنيك
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لبنان والعالم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240505/خبير-الولايات-المتحدة-تستخدم-أوكرانيا-كمادة-مستهلكة-للحفاظ-على-هيمنتها-1088549325.html
خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، بأن أوكرانيا أصبحت مادة مستهلكة في أيدي الولايات المتحدة، تستخدمها لتحقيق أهدافها الأنانية والحفاظ على... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T12:16+0000
2024-05-05T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأضاف لوزانسكي: "من خلال إثارة العداء وتمويله وإطالة أمده بين دولتين مسيحيتين عاشتا معًا لأكثر من ثلاثة قرون وتربطهما علاقات تاريخية ودينية واقتصادية وثقافية وعائلية وثيقة، فإن الولايات المتحدة لا تروج للديمقراطية فحسب، بل تستخدم الأوكرانيين كوقود للمدافع من أجل الحفاظ على الهيمنة والمزايا الجيوسياسية".وأوضح أن نتيجة الصراع قد تم تحديدها سلفًا، وأن الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لكييف لن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، على "الانتصار" في هذه المواجهة.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن أوكرانيا اليوم هي بالطبع تابعة للولايات المتحدة.وأضاف الرئيس بوتين، أن الدعم المالي لأوكرانيا قدمته الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث تذهب عشرات المليارات من الدولارات و"يتدفق كم ضخم من الأسلحة" إلى هناك.
https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوتشيريتينو-في-دونيتسك-1088546820.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها

12:16 GMT 05.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، بأن أوكرانيا أصبحت مادة مستهلكة في أيدي الولايات المتحدة، تستخدمها لتحقيق أهدافها الأنانية والحفاظ على الهيمنة على العالم.
وأضاف لوزانسكي: "من خلال إثارة العداء وتمويله وإطالة أمده بين دولتين مسيحيتين عاشتا معًا لأكثر من ثلاثة قرون وتربطهما علاقات تاريخية ودينية واقتصادية وثقافية وعائلية وثيقة، فإن الولايات المتحدة لا تروج للديمقراطية فحسب، بل تستخدم الأوكرانيين كوقود للمدافع من أجل الحفاظ على الهيمنة والمزايا الجيوسياسية".

وأشار لوزانسكي إلى أن واشنطن تسعى أيضا إلى تحقيق مصالح مالية في الصراع الأوكراني من خلال تطوير المجمع الصناعي العسكري الصناعي في البلاد.

وأوضح أن نتيجة الصراع قد تم تحديدها سلفًا، وأن الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لكييف لن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، على "الانتصار" في هذه المواجهة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:14 GMT
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن أوكرانيا اليوم هي بالطبع تابعة للولايات المتحدة.
وأضاف الرئيس بوتين، أن الدعم المالي لأوكرانيا قدمته الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث تذهب عشرات المليارات من الدولارات و"يتدفق كم ضخم من الأسلحة" إلى هناك.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" تتهم نتنياهو بعرقلة التوصل إلى هدنة في غزة13:16 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
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