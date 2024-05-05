https://sputnikarabic.ae/20240505/سوليفان-يقر-بأن-حزمة-المساعدات-الجديدة-لكييف-لن-تعيق-روسيا-من-تحقيق-نجاحات-على-الجبهة-1088541229.html
سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة
سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة
سبوتنيك عربي
أقرّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في واشنطن، لن تعيق روسيا من تحقيق... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T01:59+0000
2024-05-05T01:59+0000
2024-05-05T01:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جون سوليفان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
ونقلت التقارير عن سوليفان قوله، إنه لا يزال يتوقع "اختراقات روسية" على خط الجبهة "في الفترة المقبلة"، على الرغم من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي".وفي الوقت نفسه، أشار سوليفان إلى، أن أوكرانيا تعتزم في عام 2025 الانتقال إلى الهجوم. وتؤكد التقارير أن كلام سوليفان عن الهجوم يوضح كيف يرى البيت الأبيض تطور الصراع في أوكرانيا إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تسقط-عدد-هائلا-من-الصواريخ-والمسيرات-الأوكرانية-1088527531.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جون سوليفان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
جون سوليفان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة
أقرّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في واشنطن، لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على طول خط الجبهة، وجاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
ونقلت التقارير عن سوليفان قوله، إنه لا يزال يتوقع "اختراقات روسية" على خط الجبهة "في الفترة المقبلة"، على الرغم من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي".
وفي الوقت نفسه، أشار سوليفان إلى، أن أوكرانيا تعتزم في عام 2025 الانتقال إلى الهجوم. وتؤكد التقارير أن كلام سوليفان عن الهجوم يوضح كيف يرى البيت الأبيض تطور الصراع في أوكرانيا
إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.