https://sputnikarabic.ae/20240505/سوليفان-يقر-بأن-حزمة-المساعدات-الجديدة-لكييف-لن-تعيق-روسيا-من-تحقيق-نجاحات-على-الجبهة-1088541229.html

سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة

سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة

سبوتنيك عربي

أقرّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في واشنطن، لن تعيق روسيا من تحقيق... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T01:59+0000

2024-05-05T01:59+0000

2024-05-05T01:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

جون سوليفان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

روسيا

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ونقلت التقارير عن سوليفان قوله، إنه لا يزال يتوقع "اختراقات روسية" على خط الجبهة "في الفترة المقبلة"، على الرغم من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي".وفي الوقت نفسه، أشار سوليفان إلى، أن أوكرانيا تعتزم في عام 2025 الانتقال إلى الهجوم. وتؤكد التقارير أن كلام سوليفان عن الهجوم يوضح كيف يرى البيت الأبيض تطور الصراع في أوكرانيا إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تسقط-عدد-هائلا-من-الصواريخ-والمسيرات-الأوكرانية-1088527531.html

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جون سوليفان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا