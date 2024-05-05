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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240505/سوليفان-يقر-بأن-حزمة-المساعدات-الجديدة-لكييف-لن-تعيق-روسيا-من-تحقيق-نجاحات-على-الجبهة-1088541229.html
سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة
سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة
سبوتنيك عربي
أقرّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في واشنطن، لن تعيق روسيا من تحقيق... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T01:59+0000
2024-05-05T01:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جون سوليفان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونقلت التقارير عن سوليفان قوله، إنه لا يزال يتوقع "اختراقات روسية" على خط الجبهة "في الفترة المقبلة"، على الرغم من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي".وفي الوقت نفسه، أشار سوليفان إلى، أن أوكرانيا تعتزم في عام 2025 الانتقال إلى الهجوم. وتؤكد التقارير أن كلام سوليفان عن الهجوم يوضح كيف يرى البيت الأبيض تطور الصراع في أوكرانيا إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تسقط-عدد-هائلا-من-الصواريخ-والمسيرات-الأوكرانية-1088527531.html
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جون سوليفان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
جون سوليفان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

سوليفان يقر بأن حزمة المساعدات الجديدة لكييف لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على الجبهة

01:59 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أقرّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في واشنطن، لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على طول خط الجبهة، وجاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
ونقلت التقارير عن سوليفان قوله، إنه لا يزال يتوقع "اختراقات روسية" على خط الجبهة "في الفترة المقبلة"، على الرغم من حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي".
وفي الوقت نفسه، أشار سوليفان إلى، أن أوكرانيا تعتزم في عام 2025 الانتقال إلى الهجوم. وتؤكد التقارير أن كلام سوليفان عن الهجوم يوضح كيف يرى البيت الأبيض تطور الصراع في أوكرانيا إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
أمس, 11:47 GMT
ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.
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