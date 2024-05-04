https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تسقط-عدد-هائلا-من-الصواريخ-والمسيرات-الأوكرانية-1088527531.html
القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان لها، بأنه في الفترة من 28 أبريل/ نيسان الماضي إلى 4 مايو/ أيار 2024، أسقطت القوات الروسية 38 صاروخا و201 مسيرة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T11:47+0000
2024-05-04T11:47+0000
2024-05-04T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي الروسية 15 صاروخًا تكتيكيًا من طراز "أتكامز" الأمريكي الصنع، و17 قنبلة موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع و6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان" و201 طائرة مسيرة".وأشار البيان إلى أنه "تم قصف قطار عسكري يحمل معدات وأسلحة غربية الصنع قدمتها دول الناتو إلى أوكرانيا".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 745 عسكريًا و15 مركبة و15 مدفعًا ميدانيًا ومحطتي حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف" و"بوكوفل-أيد"، ومستودع ذخيرة".الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسيةمشيرة إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 215 جنديا وتسع مركبات وست قطع مدفعية ميدانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-أوكراني-الهجوم-الروسي-تسبب-في-أزمة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أفدييفكا-1088395241.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
11:47 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 04.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان لها، بأنه في الفترة من 28 أبريل/ نيسان الماضي إلى 4 مايو/ أيار 2024، أسقطت القوات الروسية 38 صاروخا و201 مسيرة أوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي الروسية 15 صاروخًا تكتيكيًا من طراز "أتكامز" الأمريكي الصنع، و17 قنبلة موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع و6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان" و201 طائرة مسيرة".
وتابع البيان: "على مدار أسبوع، دمرت القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية، راجمتين قتاليتين من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "هيمارس" الأمريكي الصنع، وقاذفتين من طراز "إس-300 بي تي" ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات مع رادار للإضاءة والتوجيه، ومنصة إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "IRIS-T" الألمانية الصنع، بالإضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه "تم قصف قطار عسكري يحمل معدات وأسلحة غربية الصنع قدمتها دول الناتو إلى أوكرانيا".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرفونوي، غولياي بول في مقاطعة زابوروجيه، وفي أوغليدار، أوروزاينوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 745 عسكريًا و15 مركبة و15 مدفعًا ميدانيًا ومحطتي حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف" و"بوكوفل-أيد"، ومستودع ذخيرة".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه، خلال الأسبوع، "دمرت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، عتادا لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من مشاة البحرية وثلاثة ألوية من الدفاع العسكري ولواء من الحرس الوطني وحيدت قوتها البشرية في مناطق مالايا توكماشكا، رابوتينو، نوفاندريفكا، شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وفي ميخايلوفكا، إيفانوفكا، تياجينكا وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون".
مشيرة إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 215 جنديا وتسع مركبات وست قطع مدفعية ميدانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.