https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تسقط-عدد-هائلا-من-الصواريخ-والمسيرات-الأوكرانية-1088527531.html

القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية

القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان لها، بأنه في الفترة من 28 أبريل/ نيسان الماضي إلى 4 مايو/ أيار 2024، أسقطت القوات الروسية 38 صاروخا و201 مسيرة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T11:47+0000

2024-05-04T11:47+0000

2024-05-04T12:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي الروسية 15 صاروخًا تكتيكيًا من طراز "أتكامز" الأمريكي الصنع، و17 قنبلة موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع و6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان" و201 طائرة مسيرة".وأشار البيان إلى أنه "تم قصف قطار عسكري يحمل معدات وأسلحة غربية الصنع قدمتها دول الناتو إلى أوكرانيا".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 745 عسكريًا و15 مركبة و15 مدفعًا ميدانيًا ومحطتي حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف" و"بوكوفل-أيد"، ومستودع ذخيرة".الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسيةمشيرة إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 215 جنديا وتسع مركبات وست قطع مدفعية ميدانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية

https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-أوكراني-الهجوم-الروسي-تسبب-في-أزمة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أفدييفكا-1088395241.html

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