https://sputnikarabic.ae/20240505/سويسرا-تؤكد-عدم-اعتزامها-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-1088553444.html

سويسرا تؤكد عدم اعتزامها تزويد أوكرانيا بالأسلحة

سويسرا تؤكد عدم اعتزامها تزويد أوكرانيا بالأسلحة

سبوتنيك عربي

صرحت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، أن سويسرا لن تزود أوكرانيا بالأسلحة، وإن قانون "حالة الطوارئ" لا ينطبق في هذه الحالة. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T13:54+0000

2024-05-05T13:54+0000

2024-05-05T13:54+0000

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وأجابت أمهيرد عن سؤال حول ما إذا كان بإمكان سويسرا إمداد أوكرانيا بالأسلحة بهذه الطريقة: "لم تتم مناقشة قانون الطوارئ. لا يمكن تفعيل الحق في الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، كما هو الحال خلال أزمة "كوفيد-19"، ويناقش البرلمان حاليًا تعديل قانون المعدات العسكرية".وأشارت أمهيرد إلى أنه "يتعين علينا أن نساهم في أمن أوروبا. ولهذا السبب سنواصل شراء الأسلحة".وفي ديسمبر/كانون الأول، قال السفير الروسي لدى سويسرا، سيرغي غارمونين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن سويسرا ستواجه عددًا من العواقب الاقتصادية إذا قررت توجيه الأسلحة إلى أوكرانيا، وستفقد الوضع الجغرافي الاقتصادي للبلاد.وفي شهر مايو/ أيار، قالت الممثلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، إن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات.وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن بيرن (العاصمة) انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240502/سويسرا-لا-يمكن-تصور-عملية-السلام-للصراع-الأوكراني-بلا-روسيا-1088451390.html

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