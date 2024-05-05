https://sputnikarabic.ae/20240505/طائرات-ومدفعية-الجيش-الإسرائيلي-تستهدف-منازل-الفلسطينيين-والأراضي-الزراعية-وسط-وجنوب-غزة-1088541086.html

طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف منازل الفلسطينيين والأراضي الزراعية وسط وجنوب غزة

طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف منازل الفلسطينيين والأراضي الزراعية وسط وجنوب غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية والمدفعية، قصفت منازل الفلسطينيين ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T01:10+0000

2024-05-05T01:10+0000

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وبحسب مصادر محلية لوكالة "وفا"، فإن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية استهدفت أرضا زراعية جنوب مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخان يونس.وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة المغراقة، ومخيم النصيرات، وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي حي الزيتون شرق مدينة غزة.وكانت بلدية النصيرات أعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 12 بئر مياه ومحطتي تحلية وآلاف الأمتار من شبكات المياه، وتدمير نحو 27 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240504/حماس-توافق-على-إطلاق-سراح-33-رهينة-إسرائيلية-في-المرحلة-الأولى-من-الاتفاق-مع-إسرائيل--عاجل-1088539921.html

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى