https://sputnikarabic.ae/20240505/مسؤول-عربي-مسودة-الاتفاق-بين-إسرائيل-وحماس-هي-الأفضل-منذ-بدء-المفاوضات-1088543887.html
مسؤول عربي: مسودة الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" هي الأفضل منذ بدء المفاوضات
مسؤول عربي: مسودة الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" هي الأفضل منذ بدء المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول عربي رفيع المستوى، اليوم الأحد، بأن "مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة، هي الأفضل منذ بدء المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "قبولها... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T06:49+0000
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ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الحسابات الخاصة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض قادة حماس، هي ما يعقد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة، التي طال انتظارها".وأضاف المسؤول أن "نتنياهو، ولأسبابه السياسية الخاصة، قد يرفض الاتفاق حتى إن كان العرض المقدم من حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بدرجة جيدة".كما أبدى المسؤول مخاوفه، بالقول: "أي من الطرفين قادر على الانعطاف 180 درجة والعودة إلى المربع الأول"، أي التراجع عن موقفه.وأمس السبت، رجح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن إتمام أي اتفاق بشأن الهدنة في غزة، قد يستغرق أياما عدة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤولين، قولهم إن "الوصول إلى أي اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، قد يتطلب مفاوضات إضافية لمناقشة التفاصيل الدقيقة، والتي من المتوقع أن تستمر لأياملاعدة، بينما تتوقع إسرائيل أن يستغرق إتمام الصفقة ذاتها نحو الأسبوع".وبحسب تقارير أمريكية، من المتوقع أن تستغرق المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى اتفاق نهائي، أياما عدة أخرى، وقد تم تحقيق بعض التقدم في الجوانب الفنية للصفقة المحتملة.وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إتمام الصفقة قد يستغرق نحو الأسبوع، وذكر مسؤول أمريكي أنه "حتى في حال قبول حماس الصفقة المقترحة، فإن التفاصيل الدقيقة التي ستؤدي إلى هدنة قد تستغرق أياما عدة أخرى من المفاوضات، التي قد تكون صعبة ومطولة".ووفقا للتقارير الواردة، فإن "الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه المحادثات بتفاؤل حذر"، مشيرة إلى تحقيق بعض التقدم ولكنها تعي جيداً أن الجهود السابقة للتفاوض انهارت في اللحظات الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-مصري-يتحدث-عن-التوصل-إلى-صيغة-توافقية-بشأن-الكثير-من-نقاط-الخلاف-في-مفاوضات-هدنة-غزة-1088522674.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مسؤول عربي: مسودة الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" هي الأفضل منذ بدء المفاوضات
صرح مسؤول عربي رفيع المستوى، اليوم الأحد، بأن "مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة، هي الأفضل منذ بدء المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "قبولها بات وشيكا".
ونقلت
قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الحسابات الخاصة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض قادة حماس، هي ما يعقد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة، التي طال انتظارها".
وأضاف المسؤول أن "نتنياهو، ولأسبابه السياسية الخاصة، قد يرفض الاتفاق حتى إن كان العرض المقدم من حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بدرجة جيدة".
كما أبدى المسؤول مخاوفه، بالقول: "أي من الطرفين قادر على الانعطاف 180 درجة والعودة إلى المربع الأول"، أي التراجع عن موقفه.
وأمس السبت، رجح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن إتمام أي اتفاق بشأن الهدنة في غزة، قد يستغرق أياما عدة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤولين، قولهم إن "الوصول إلى أي اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار
وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، قد يتطلب مفاوضات إضافية لمناقشة التفاصيل الدقيقة، والتي من المتوقع أن تستمر لأياملاعدة، بينما تتوقع إسرائيل أن يستغرق إتمام الصفقة ذاتها نحو الأسبوع".
وبحسب تقارير أمريكية، من المتوقع أن تستغرق المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى اتفاق نهائي، أياما عدة أخرى، وقد تم تحقيق بعض التقدم في الجوانب الفنية للصفقة المحتملة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إتمام الصفقة قد يستغرق نحو الأسبوع
، وذكر مسؤول أمريكي أنه "حتى في حال قبول حماس الصفقة المقترحة، فإن التفاصيل الدقيقة التي ستؤدي إلى هدنة قد تستغرق أياما عدة أخرى من المفاوضات، التي قد تكون صعبة ومطولة".
ووفقا للتقارير الواردة، فإن "الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه المحادثات بتفاؤل حذر"، مشيرة إلى تحقيق بعض التقدم ولكنها تعي جيداً أن الجهود السابقة للتفاوض انهارت في اللحظات الأخيرة.