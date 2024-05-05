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مقتل قائد وحدة "كتائب القسام" في طولكرم خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي
مقتل قائد وحدة "كتائب القسام" في طولكرم خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطيتية، مقتل ثلاثة من عناصرها بينهم قائد وحدة الكتائب بطولكرم، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة دير... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T05:45+0000
2024-05-05T05:45+0000
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وأضافت "القسام"، في بيان، أن "مقاتليها خاضوا معارك ضد القوات الإسرائيلية، استمرت لأكثر من 15 ساعة متواصلة، حتى لاقوا حتفهم".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قد أفادت بمقتل 6 فلسطينيين إثر اقتحام قوة إسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.وفي وقت سابق من مساء السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "عملية مشتركة مع جهاز الأمن (الشاباك) والشرطة تم خلالها تحييد خلية تابعة لحماس في طولكرم".وقال البيان إن "الخلية كانت مسؤولة عن قتل جندي احتياط إسرائيلي، وإصابة مدنيين آخرين، والتخطيط لهجمات وشيكة ضد بلدات إسرائيلية".وأضاف الجيش أن العملية، التي وصفها بالاستباقية، تم خلالها تحديد موقع مسلحين في بلدة دير الغصون وقتل 4 منهم، فيما اعتقل خامس وتم نقله إلى جهاز الأمن للتحقيق معه.وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس برصاص الجيش الإسرائيلي بلغت نحو 500 قتيل، منذ بداية الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240504/مقتل-6-فلسطينيين-في-عملية-عسكرية-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1088534814.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/حماس-توافق-على-إطلاق-سراح-33-رهينة-إسرائيلية-في-المرحلة-الأولى-من-الاتفاق-مع-إسرائيل--عاجل-1088539921.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مقتل قائد وحدة "كتائب القسام" في طولكرم خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

05:45 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطيتية، مقتل ثلاثة من عناصرها بينهم قائد وحدة الكتائب بطولكرم، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة دير غصون في الضفة الغربية.
وأضافت "القسام"، في بيان، أن "مقاتليها خاضوا معارك ضد القوات الإسرائيلية، استمرت لأكثر من 15 ساعة متواصلة، حتى لاقوا حتفهم".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قد أفادت بمقتل 6 فلسطينيين إثر اقتحام قوة إسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وفي وقت سابق من مساء السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "عملية مشتركة مع جهاز الأمن (الشاباك) والشرطة تم خلالها تحييد خلية تابعة لحماس في طولكرم".
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال تظاهرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
مقتل 6 فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
أمس, 15:26 GMT
وقال البيان إن "الخلية كانت مسؤولة عن قتل جندي احتياط إسرائيلي، وإصابة مدنيين آخرين، والتخطيط لهجمات وشيكة ضد بلدات إسرائيلية".
وأضاف الجيش أن العملية، التي وصفها بالاستباقية، تم خلالها تحديد موقع مسلحين في بلدة دير الغصون وقتل 4 منهم، فيما اعتقل خامس وتم نقله إلى جهاز الأمن للتحقيق معه.
وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس برصاص الجيش الإسرائيلي بلغت نحو 500 قتيل، منذ بداية الحرب.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
إعلام: "حماس" توافق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل
أمس, 20:25 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن مقتل 3 من عناصرها بينهم قائدها في طولكرم05:21 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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