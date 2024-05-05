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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240505/نائب-أوكراني-هناك-ذعر-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-إخفاقات-قوات-نظام-كييف-1088543291.html
نائب أوكراني: هناك ذعر في مكتب زيلينسكي بسبب إخفاقات قوات نظام كييف
نائب أوكراني: هناك ذعر في مكتب زيلينسكي بسبب إخفاقات قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أنه في مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدأ الذعر بسبب المشاكل في الجبهة واستياء السكان. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T06:11+0000
2024-05-05T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب دوبينسكي على "تلغرام": "كان لدى الجمهور المعني تساؤلات فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، الذي قال إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من الوصول إلى حدود عام 1991".وأضاف: "في الواقع، لقد كانت الاتصالات الرسمية، في الأسابيع القليلة الماضية، في حالة من الانهيار التام. يتعلق الأمر بحقيقة وجود حريق في منزل وشخص ما ينقذ قطة، وهناك شخص ما ينقذ عملات البيتكوين شيلو(أرتيوم المتهم بالفساد المستشار السابق لمكتب زيلينسكي والمقدم السابق في وحدة أمن الدولة)، لكن الجميع يركضون في اتجاهات مختلفة ويقولون أشياء مختلفة".وأشار دوبينسكي إلى المنشورات في الصحافة الغربية التي تفيد بخطر المزيد من التراجع للقوات المسلحة الأوكرانية وخسارة كييف للأراضي، وفي الوقت ذاته، لا يعرف مكتب زيلينسكي كيفية القيام بتعبئة جماعية للأوكرانيين، بحسب قوله.وفي الأسبوع الماضي، تحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن الوضع الصعب على الجبهة بالنسبة للجيش الأوكراني. ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكما أشار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط التماس بأكمله وتستمر بالضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع خطوطها المحتلة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: هناك ذعر في مكتب زيلينسكي بسبب إخفاقات قوات نظام كييف

06:11 GMT 05.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أنه في مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدأ الذعر بسبب المشاكل في الجبهة واستياء السكان.
وكتب دوبينسكي على "تلغرام": "كان لدى الجمهور المعني تساؤلات فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، الذي قال إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من الوصول إلى حدود عام 1991".

وأشار دوبينسكي إلى أنه في الوقت ذاته، تواصل القيادة الأوكرانية التمسك بالموقف المتمثل في عدم إمكانية تقديم تنازلات لتحقيق السلام، وأن هدف كييف هو الوصول إلى حدود عام 1991، بحسب قوله.

وأضاف: "في الواقع، لقد كانت الاتصالات الرسمية، في الأسابيع القليلة الماضية، في حالة من الانهيار التام. يتعلق الأمر بحقيقة وجود حريق في منزل وشخص ما ينقذ قطة، وهناك شخص ما ينقذ عملات البيتكوين شيلو(أرتيوم المتهم بالفساد المستشار السابق لمكتب زيلينسكي والمقدم السابق في وحدة أمن الدولة)، لكن الجميع يركضون في اتجاهات مختلفة ويقولون أشياء مختلفة".
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وأشار دوبينسكي إلى المنشورات في الصحافة الغربية التي تفيد بخطر المزيد من التراجع للقوات المسلحة الأوكرانية وخسارة كييف للأراضي، وفي الوقت ذاته، لا يعرف مكتب زيلينسكي كيفية القيام بتعبئة جماعية للأوكرانيين، بحسب قوله.

وتابع دوبينسكي: "الوضع يتصاعد بسبب "مشكلة مايو" (انتهاء ولاية زيلينسكي)، وإذا فشل المؤتمر الصيفي حول أوكرانيا في سويسرا، فإن هذا الأمر سيكون النهاية".

وفي الأسبوع الماضي، تحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن الوضع الصعب على الجبهة بالنسبة للجيش الأوكراني. ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكما أشار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط التماس بأكمله وتستمر بالضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع خطوطها المحتلة.
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