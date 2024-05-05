https://sputnikarabic.ae/20240505/نتنياهو-قررنا-بالإجماع-إغلاق-قناة-الجزيرة-في-إسرائيل-1088548651.html

نتنياهو: قررنا بالإجماع إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل

نتنياهو: قررنا بالإجماع إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن حكومته قررت بالإجماع إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية في بلاده. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T11:48+0000

2024-05-05T11:48+0000

2024-05-05T11:50+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087983382_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_f4367f81771f0696df76cf0713f3fae7.jpg

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو، أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية، في بلاده.فيما أوضحت الإذاعةذاتها، في تقرير آخر لها، أن نتنياهو قد صرح بأنه "لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة وترك الحركة في السلطة".وفي سياق متصل، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بأنه لن يسمح بمرور أو توقيع أي صفقات "غير مشروعة" مع حركة حماس الفلسطينية.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بن غفير، خلال اشتراكه في تظاهرة ضد صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، أنه أخبر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أنه يشارك في التظاهرة للقتال ولن يدع أي صفقة "غير شرعية" تتم، على حد قوله.ويتزامن ذلك مع ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير، أن بلاده ملتزمة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية الرافضة لذلك، نظرا لازدحام المدينة بأكثر من مليون ونصف نازح من الفلسطينيين المدنيين.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤول، أمس السبت، تأكيده أن إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف كان على إنهاء الحرب كجزء من صفقة إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح مسؤول عربي رفيع المستوى، بأن "مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة، هي الأفضل منذ بدء المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "قبولها بات وشيكا".ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الحسابات الخاصة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض قادة حماس، هي ما يعقد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة، التي طال انتظارها".وأضاف المسؤول أن "نتنياهو، ولأسبابه السياسية الخاصة، قد يرفض الاتفاق حتى إن كان العرض المقدم من حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بدرجة جيدة"، كما أبدى المسؤول مخاوفه، بالقول: "أي من الطرفين قادر على الانعطاف 180 درجة والعودة إلى المربع الأول"، أي التراجع عن موقفه.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240505/بن-غفير-لن-أدع-أي-صفقات-غير-شرعية-مع-حماس-بأن-تتم-1088547555.html

https://sputnikarabic.ae/20240505/وزيرة-إسرائيلية-لسنا-نجمة-على-العلم-الأمريكي-والولايات-المتحدة-لا-تستحق-صفة-الصديق-لنا-1088546054.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار