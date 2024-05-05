https://sputnikarabic.ae/20240505/هنية-يتهم-نتنياهو-بـتخريب-الجهود-المبذولة-عبر-الوسطاء-للتوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1088549873.html
هنية يتهم نتنياهو بـ"تخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء" للتوصل إلى هدنة في غزة
هنية يتهم نتنياهو بـ"تخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء" للتوصل إلى هدنة في غزة
سبوتنيك عربي
وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T12:23+0000
2024-05-05T12:23+0000
2024-05-05T12:23+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
إسرائيل
إسماعيل هنية
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/92/1043969294_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_160f0ce248a0025db94cb23b9ebb3c1e.jpg
وحسب وكالة "صفا"، قال هنية في تصريح صحفي إن الحركة "ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".واعتبر أن " العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كم هائل من المشاكل السياسية والجرائم التي ارتكبت في غزة".ودعا أمريكا التي "أعطت غطاء لإسرائيل إلى وقفها عند حدها بدلاً من تزويدها بأسلحة الدمار والإبادة"، حسب قوله.وشدد هنية على أن حماس أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، تأكيدا على جديتها وإيجابيتها.كما أشار إلى أن الحركة "حملت وفدها مواقف إيجابية ومرنة، مؤكدة في الوقت عينه أن الأولوية لوقف العدوان".وكان نتنياهو قد صرح اليوم، بأن قبول طلب حماس إنهاء الحرب كشرط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمثل "هزيمة مروعة" لبلاده.وشدد على أن بلاده "ستواصل القتال حتى تحقيق كافة أهدافها".
https://sputnikarabic.ae/20240505/مسؤول-إسرائيلي-ملتزمون-باقتحام-رفح-ولن-نوقف-الحرب-كجزء-من-صفقة-المحتجزين-1088544897.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/92/1043969294_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_2e0de7a10cfa082f74968a7bf979fa3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, إسماعيل هنية, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, إسماعيل هنية, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
هنية يتهم نتنياهو بـ"تخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء" للتوصل إلى هدنة في غزة
وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو.
وحسب وكالة
"صفا"، قال هنية في تصريح صحفي إن الحركة "ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".
وحمل نتنياهو مسؤولية "اختراع مبررات دائمة لاستمرار الحرب، وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة" من أجل التوصل لاتفاق هدنة في غزة.
واعتبر أن " العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كم هائل من المشاكل السياسية والجرائم التي ارتكبت في غزة".
ودعا أمريكا التي "أعطت غطاء لإسرائيل إلى وقفها عند حدها بدلاً من تزويدها بأسلحة الدمار والإبادة"، حسب قوله.
وشدد هنية على أن حماس أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، تأكيدا على جديتها وإيجابيتها.
كما أشار إلى أن الحركة "حملت وفدها مواقف إيجابية ومرنة، مؤكدة في الوقت عينه أن الأولوية لوقف العدوان".
وكان نتنياهو
قد صرح اليوم، بأن قبول طلب حماس إنهاء الحرب كشرط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمثل "هزيمة مروعة" لبلاده.
وشدد على أن بلاده "ستواصل القتال حتى تحقيق كافة أهدافها".