https://sputnikarabic.ae/20240506/اعتقال-المشتبه-بهم-في-قتل-الصحفي-المتعاون-مع-سبوتنيك-1088565426.html
اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"
اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، المشتبه بهم في مقتل الصحفي الأمريكي المتعاون مع "سبوتنيك"، راسل بنتلي. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T07:38+0000
2024-05-06T07:38+0000
2024-05-06T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت قناة "المراسلون العسكريون" عن محامي أرملة بنتلي، أن موظفي إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية يقومون بالتحقيق، ونظراً لسرية التحقيق، لا يمكن نشر تفاصيل القضية على الملأ.وتوفي مراسل "سبوتنيك" في دونباس، راسل بنتلي، عن عمر يناهز 64 عاما، حسبما أكدت زوجته ليودميلا لـ"سبوتنيك".واختفى بنتلي في دونيتسك، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجوم مدفعي أوكراني على منطقة بتروفسكي بالمدينة. وبعد 4 أيام، أدرجته وزارة الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية على قائمة المفقودين.كما شارك في بعض المعارك الأكثر سخونة خلال المرحلة الأولى من صراع دونباس، بما في ذلك مطار دونيتسك وسبارتاك وأفدييفكا وياسينوفاتايا.
https://sputnikarabic.ae/20240412/اختفاء-مراسل-حربي-لـسبوتنيك-في-دونيتسك-1087914660.html
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روسيا, العالم
اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"
اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، المشتبه بهم في مقتل الصحفي الأمريكي المتعاون مع "سبوتنيك"، راسل بنتلي.
ونقلت قناة "المراسلون العسكريون" عن محامي أرملة بنتلي، أن موظفي إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية يقومون بالتحقيق، ونظراً لسرية التحقيق، لا يمكن نشر تفاصيل القضية على الملأ.
وأضاف المحامي: "تم طلب إجراء فحص طبي شرعي على رفات (بنتلي) التي تم العثور عليها"، مضيفا أن مرتكبي الجريمة المشتبه بهم محتجزون بالفعل ويتعاونون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون.
وتوفي مراسل "سبوتنيك" في دونباس، راسل بنتلي، عن عمر يناهز 64 عاما، حسبما أكدت زوجته ليودميلا لـ"سبوتنيك".
واختفى بنتلي في دونيتسك، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجوم مدفعي أوكراني على منطقة بتروفسكي بالمدينة. وبعد 4 أيام، أدرجته وزارة الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية على قائمة المفقودين.
ووصل بنتلي، الذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دونباس في عام 2014، لمساعدة قوات دونباس المحلية الناشئة في مقاومة الاحتلال الأوكراني. من عام 2014 إلى عام 2017، خدم في الوحدة القتالية "سوت فريميني"، وكتيبة "فوستوك" وكتيبة القوات الخاصة.
كما شارك في بعض المعارك الأكثر سخونة خلال المرحلة الأولى من صراع دونباس، بما في ذلك مطار دونيتسك وسبارتاك وأفدييفكا وياسينوفاتايا.