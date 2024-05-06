اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240506/اعتقال-المشتبه-بهم-في-قتل-الصحفي-المتعاون-مع-سبوتنيك-1088565426.html
اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"
اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، المشتبه بهم في مقتل الصحفي الأمريكي المتعاون مع "سبوتنيك"، راسل بنتلي. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T07:38+0000
2024-05-06T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت قناة "المراسلون العسكريون" عن محامي أرملة بنتلي، أن موظفي إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية يقومون بالتحقيق، ونظراً لسرية التحقيق، لا يمكن نشر تفاصيل القضية على الملأ.وتوفي مراسل "سبوتنيك" في دونباس، راسل بنتلي، عن عمر يناهز 64 عاما، حسبما أكدت زوجته ليودميلا لـ"سبوتنيك".واختفى بنتلي في دونيتسك، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجوم مدفعي أوكراني على منطقة بتروفسكي بالمدينة. وبعد 4 أيام، أدرجته وزارة الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية على قائمة المفقودين.كما شارك في بعض المعارك الأكثر سخونة خلال المرحلة الأولى من صراع دونباس، بما في ذلك مطار دونيتسك وسبارتاك وأفدييفكا وياسينوفاتايا.
https://sputnikarabic.ae/20240412/اختفاء-مراسل-حربي-لـسبوتنيك-في-دونيتسك-1087914660.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

اعتقال المشتبه بهم في قتل الصحفي المتعاون مع "سبوتنيك"

07:38 GMT 06.05.2024
© Sputnik"سبوتنيك" تودع أحد أهم مراسليها الأمريكي الأصل - راسل بنتلي
سبوتنيك تودع أحد أهم مراسليها الأمريكي الأصل - راسل بنتلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، المشتبه بهم في مقتل الصحفي الأمريكي المتعاون مع "سبوتنيك"، راسل بنتلي.
ونقلت قناة "المراسلون العسكريون" عن محامي أرملة بنتلي، أن موظفي إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية يقومون بالتحقيق، ونظراً لسرية التحقيق، لا يمكن نشر تفاصيل القضية على الملأ.

وأضاف المحامي: "تم طلب إجراء فحص طبي شرعي على رفات (بنتلي) التي تم العثور عليها"، مضيفا أن مرتكبي الجريمة المشتبه بهم محتجزون بالفعل ويتعاونون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون.

وتوفي مراسل "سبوتنيك" في دونباس، راسل بنتلي، عن عمر يناهز 64 عاما، حسبما أكدت زوجته ليودميلا لـ"سبوتنيك".
راسيل يبنتلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
اختفاء مراسل حربي في دونيتسك تعاون مع "سبوتنيك"
12 أبريل, 09:48 GMT
واختفى بنتلي في دونيتسك، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجوم مدفعي أوكراني على منطقة بتروفسكي بالمدينة. وبعد 4 أيام، أدرجته وزارة الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية على قائمة المفقودين.

ووصل بنتلي، الذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دونباس في عام 2014، لمساعدة قوات دونباس المحلية الناشئة في مقاومة الاحتلال الأوكراني. من عام 2014 إلى عام 2017، خدم في الوحدة القتالية "سوت فريميني"، وكتيبة "فوستوك" وكتيبة القوات الخاصة.

كما شارك في بعض المعارك الأكثر سخونة خلال المرحلة الأولى من صراع دونباس، بما في ذلك مطار دونيتسك وسبارتاك وأفدييفكا وياسينوفاتايا.
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