https://sputnikarabic.ae/20240506/الأنظار-تتوجه-إلى-جولة-شي-جين-بينغ-في-أوروبا-الصين-تضع-السلام-والتنمية-على-قائمة-أولوياتها---1088567965.html
الأنظار تتوجه إلى جولة شي جين بينغ في أوروبا... الصين تضع السلام والتنمية على قائمة الأولويات
الأنظار تتوجه إلى جولة شي جين بينغ في أوروبا... الصين تضع السلام والتنمية على قائمة الأولويات
سبوتنيك عربي
تحظى جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أوروبا، التي بدأها بزيارة لباريس، باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام العالمية والغربية، حيث تناولت الصحف هذه الزيارة وحللت... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T10:13+0000
2024-05-06T10:13+0000
2024-05-06T10:13+0000
العالم
شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الصين
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وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع ثلاثي عقده بعد وصوله إلى باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي، تقديم مساهمات جديدة باستمرار للسلام والتنمية العالميين".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.اهتمام غربي واسع بزيارة الزعيم الصينياعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في مقال نشرته عن الزيارة، أن الرئيس الصيني يهدف في زيارته إلى "اغتنام الفرصة لإضعاف علاقات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وخلق عالم خالٍ من الهيمنة الأمريكية".أما صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست"، فقد اعتبرت أن "رحلة الرئيس الصيني إلى أوروبا، هي محاولة لاستعادة ثقتها، تزامنا مع ظهور شقاق وخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بسبب الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه أوكرانيا".
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العالم, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين
العالم, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين
الأنظار تتوجه إلى جولة شي جين بينغ في أوروبا... الصين تضع السلام والتنمية على قائمة الأولويات
تحظى جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أوروبا، التي بدأها بزيارة لباريس، باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام العالمية والغربية، حيث تناولت الصحف هذه الزيارة وحللت أبعادها من النواحي الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.
وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع ثلاثي عقده بعد وصوله إلى باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي، تقديم مساهمات جديدة باستمرار للسلام والتنمية العالميين".
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن، شي جين بينغ، قوله: "يجب (على الصين والاتحاد الأوروبي) بناء التوافق الاستراتيجي وتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتقديم مساهمات جديدة باستمرار للسلام والتنمية العالميين".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.
وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية
يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.
اهتمام غربي واسع بزيارة الزعيم الصيني
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في مقال نشرته عن الزيارة، أن الرئيس الصيني يهدف في زيارته إلى "اغتنام الفرصة لإضعاف علاقات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وخلق عالم خالٍ من الهيمنة الأمريكية".
بينما حللت صحيفة "بوليتيكو"، الزيارة من جانب اقتصادي بحت، خصوصا فيما يتعلق بالمنافسة العالمية في سوق صناعة السيارات الكهربائية، حيث جاء في مقالها: "شي جين بينغ، وماكرون (إيمانويل الرئيس الفرنسي) مثل إمبراطورين يستعدان للقتال، وعلى خلفية الخلافات حول السيارات الكهربائية والكونياك وأوكرانيا، قد لا يكون العشاء بينهما ممتعا للغاية"، على حد تعبيرها.
أما صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست"، فقد اعتبرت أن "رحلة الرئيس الصيني إلى أوروبا، هي محاولة لاستعادة ثقتها، تزامنا مع ظهور شقاق وخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بسبب الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه أوكرانيا".