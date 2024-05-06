https://sputnikarabic.ae/20240506/الأنظار-تتوجه-إلى-جولة-شي-جين-بينغ-في-أوروبا-الصين-تضع-السلام-والتنمية-على-قائمة-أولوياتها---1088567965.html

الأنظار تتوجه إلى جولة شي جين بينغ في أوروبا... الصين تضع السلام والتنمية على قائمة الأولويات

الأنظار تتوجه إلى جولة شي جين بينغ في أوروبا... الصين تضع السلام والتنمية على قائمة الأولويات

سبوتنيك عربي

تحظى جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أوروبا، التي بدأها بزيارة لباريس، باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام العالمية والغربية، حيث تناولت الصحف هذه الزيارة وحللت... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T10:13+0000

2024-05-06T10:13+0000

2024-05-06T10:13+0000

العالم

شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الصين

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0f/1083174114_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99f8d388fb39ebbc5819e44a1796d71f.jpg

وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع ثلاثي عقده بعد وصوله إلى باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي، تقديم مساهمات جديدة باستمرار للسلام والتنمية العالميين".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.اهتمام غربي واسع بزيارة الزعيم الصينياعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في مقال نشرته عن الزيارة، أن الرئيس الصيني يهدف في زيارته إلى "اغتنام الفرصة لإضعاف علاقات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وخلق عالم خالٍ من الهيمنة الأمريكية".أما صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست"، فقد اعتبرت أن "رحلة الرئيس الصيني إلى أوروبا، هي محاولة لاستعادة ثقتها، تزامنا مع ظهور شقاق وخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بسبب الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20240505/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-باريس-للمرة-الأولى-منذ-خمس-سنوات-فيديو-1088555127.html

https://sputnikarabic.ae/20240504/الرئيس-الصيني-بكين-مستعدة-لتعزيز-الثقة-المتبادلة-مع-الدول-الإسلامية-1088529074.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين