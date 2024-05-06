https://sputnikarabic.ae/20240506/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-كثفت-البحث-عن-بديل-لزيلينسكي-1088566714.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن كثفت البحث عن بديل لزيلينسكي
الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن كثفت البحث عن بديل لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت جهودها لإيجاد بديل عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T08:53+0000
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وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان: "كثف الأمريكيون جهودهم لإيجاد بديل عن الرئيس الأوكراني الحالي. وأُجريت اتصالات مماثلة مع زعيم حزب التضامن الأوروبي (بترو) بوروشينكو، وعمدة كييف (فيتالي) كليتشكو".وتابع البيان: "والشيء الرئيسي هو منع الزيادة الحرجة في خيبة أمل الأوكرانيين، بسبب فشل السياسات الموالية للغرب".وشددت الاستخبارات الروسية على أنه في هذه الأجواء، تقوم واشنطن وحلفاؤها "بإقناع خصوم زيلينسكي، في أوكرانيا بضبط النفس في الوقت الحالي".وأردفت، بالقول: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات، فإن الغرب قلق للغاية بشأن ديناميكيات المشاعر العامة في أوكرانيا. وتشير وزارة الخارجية الأمريكية وهيئة الشؤون الخارجية الأوروبية إلى وجود استياء متزايد بين المواطنين الأوكرانيين بشأن الإطالة اللانهائية للصراع مع روسيا. ويتزايد انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وتنتشر اللامبالاة بسرعة، وهناك تزايد في حالات الفرار والاستسلام الطوعي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20240505/نائب-أوكراني-هناك-ذعر-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-إخفاقات-قوات-نظام-كييف-1088543291.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن كثفت البحث عن بديل لزيلينسكي
08:53 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 08:57 GMT 06.05.2024)
أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت جهودها لإيجاد بديل عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان: "كثف الأمريكيون جهودهم لإيجاد بديل عن الرئيس الأوكراني الحالي. وأُجريت اتصالات مماثلة مع زعيم حزب التضامن الأوروبي (بترو) بوروشينكو، وعمدة كييف (فيتالي) كليتشكو".
وأضاف البيان: "يجري العمل خلف الكواليس مع رئيس مكتب الرئيس الأوكراني (أندريه) إرماك، والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية (فاليري) زالوجني، والرئيس السابق للبرلمان (دميتري) رازومكوف، ومن المفترض أن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا مطلوبين في حالة حدوث تدهور حاد في الوضع على الجبهة والحاجة إلى تغيير عاجل للزعيم. سيكون من الممكن، إسناد كل الإخفاقات إلى زيلينسكي، واختيار واحد منهم ليخلفه".
وتابع البيان: "والشيء الرئيسي هو منع الزيادة الحرجة في خيبة أمل الأوكرانيين، بسبب فشل السياسات الموالية للغرب".
وأوضح أنه "من الواضح أن زيلينسكي، بدأ يخسرالمعركة من أجل "عقول وقلوب" شعب أوكرانيا، خاصة وأن شرعيته كرئيس ستُفقد تمامًا بعد انتهاء ولايته، والتي مدتها خمس سنوات وتنتهي في 20 مايو (أيار الجاري)، إذ إن الأمريكيين والأوروبيين يرغبون في بقاء زيلينسكي، في منصبه في الوقت الراهن، لأنه مرتبط بمخططات تمويل الحرب المرتبطة به، والتي تجلب عائدات هائلة لكل من ممثلي نظام كييف وشركات تصنيع الأسلحة الغربية".
وشددت الاستخبارات الروسية على أنه في هذه الأجواء، تقوم واشنطن وحلفاؤها "بإقناع خصوم زيلينسكي، في أوكرانيا بضبط النفس في الوقت الحالي".
وأشار البيان إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تحاول حتى إخفاء حقيقة أنهم لا يهتمون بشكل عام بمن سيقود أوكرانيا بالضبط، المهم هو أن يكون قادرًا على مواصلة الصراع المسلح مع روسيا. يجب ألا تتوقف الحرب حتى آخر أوكراني".
وأردفت، بالقول: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات، فإن الغرب قلق للغاية بشأن ديناميكيات المشاعر العامة في أوكرانيا. وتشير وزارة الخارجية الأمريكية وهيئة الشؤون الخارجية الأوروبية إلى وجود استياء متزايد بين المواطنين الأوكرانيين بشأن الإطالة اللانهائية للصراع مع روسيا. ويتزايد انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وتنتشر اللامبالاة بسرعة، وهناك تزايد في حالات الفرار والاستسلام الطوعي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".