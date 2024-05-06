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https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-بيلاروسيا-مستعدة-لاستضافة-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا--1088563297.html
خارجية بيلاروسيا: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا
خارجية بيلاروسيا: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن بيلاروسيا مستعدة لاستضافة مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، لكن كل شيء... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T03:33+0000
2024-05-06T03:38+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
سويسرا
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وأضاف، "أبوابنا للمفاوضات السلمية مفتوحة، لقد كانت دائما، وستظل مفتوحة.. سنكون دائما على استعداد لاستضافة المفاوضات على الأراضي البيلاروسية، والتي نأمل أن تساهم في استعادة السلام وإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا".وأكد وزير خارجية بيلاروسيا، "سوف نعتمد على الإرادة السياسية للقيادة الأوكرانية.. ونحن نرى ونلاحظ أن شعب أوكرانيا اليوم يرغب بشكل متزايد في استعادة السلام ووضع حد للمعاناة التي يواجهها. ولكن كل شيء في أيدي السياسيين".والسبت، اعتبر ألينيك أن مبادرة سويسرا لعقد مؤتمر بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل "لا معنى لها" دون مشاركة روسيا وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه لن يكون من الممكن تحقيق نتائج في مثل هذا المؤتمر.وأوضح أن مينسك لم تتلق دعوة لحضور هذا الاجتماع، مضيفا "نفترض أن أي تسوية سلمية لهذا الصراع وأي مناقشة لقضايا الأمن الأوروبية والأوراسية دون مشاركة كل من روسيا وبيلاروسيا هي عديمة الجدوى على الإطلاق".يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد الجمعة الماضي، أن مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا، المزمع عقده يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، سيصبح بمثابة دليل آخر على انهيار "خطة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.هذا، ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمراً حول أوكرانيا يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن. وقد تمت دعوة حوالي 160 دولة لحضوره، وأن روسيا لن تحضر هذه الفعالية.ومن جهتها دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شركاء روسيا إلى اليقظة والامتناع عن المشاركة في مثل هذه المنتديات، للحيلولة دون انجرارهم إلى الاستفزازات المقبلة المناهضة لروسيا في كييف والغرب، والتي لا تهدف إلى السلام، بل إلى مواصلة المواجهة مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240425/لوكاشينكو-إذا-تعرضت-بيلاروس-لأي-هجوم-سنرد-مع-روسيا-بكل-الوسائل-الممكنة-1088277732.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام, سويسرا
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام, سويسرا

خارجية بيلاروسيا: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

03:33 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 03:38 GMT 06.05.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي
وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
قال وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن بيلاروسيا مستعدة لاستضافة مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، لكن كل شيء يعتمد على الإرادة السياسية لكييف.
وأضاف، "أبوابنا للمفاوضات السلمية مفتوحة، لقد كانت دائما، وستظل مفتوحة.. سنكون دائما على استعداد لاستضافة المفاوضات على الأراضي البيلاروسية، والتي نأمل أن تساهم في استعادة السلام وإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا".
ومع ذلك، أشار ألينيك إلى أن "كل شيء يعتمد على الإرادة السياسية لكييف".
وأكد وزير خارجية بيلاروسيا، "سوف نعتمد على الإرادة السياسية للقيادة الأوكرانية.. ونحن نرى ونلاحظ أن شعب أوكرانيا اليوم يرغب بشكل متزايد في استعادة السلام ووضع حد للمعاناة التي يواجهها. ولكن كل شيء في أيدي السياسيين".
والسبت، اعتبر ألينيك أن مبادرة سويسرا لعقد مؤتمر بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل "لا معنى لها" دون مشاركة روسيا وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه لن يكون من الممكن تحقيق نتائج في مثل هذا المؤتمر.
وقال ألينيك، في تصريحات لسبوتنيك: "أود أن أشير إلى عدم جدوى هذه المبادرات، التي بدت قبل بضعة أيام من سويسرا، لعقد قمة سلام أو مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا. هذه المبادرة ليس لها أي آفاق، وليس لها أي معنى دبلوماسي حقيقي، لأنها ببساطة لم يكن الهدف منه التوصل إلى اتفاق ملموس".
وأوضح أن مينسك لم تتلق دعوة لحضور هذا الاجتماع، مضيفا "نفترض أن أي تسوية سلمية لهذا الصراع وأي مناقشة لقضايا الأمن الأوروبية والأوراسية دون مشاركة كل من روسيا وبيلاروسيا هي عديمة الجدوى على الإطلاق".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
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25 أبريل, 10:58 GMT
يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد الجمعة الماضي، أن مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا، المزمع عقده يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، سيصبح بمثابة دليل آخر على انهيار "خطة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.
هذا، ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمراً حول أوكرانيا يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن. وقد تمت دعوة حوالي 160 دولة لحضوره، وأن روسيا لن تحضر هذه الفعالية.
ومن جهتها دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شركاء روسيا إلى اليقظة والامتناع عن المشاركة في مثل هذه المنتديات، للحيلولة دون انجرارهم إلى الاستفزازات المقبلة المناهضة لروسيا في كييف والغرب، والتي لا تهدف إلى السلام، بل إلى مواصلة المواجهة مع روسيا.
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