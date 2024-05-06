https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-بيلاروسيا-مستعدة-لاستضافة-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا--1088563297.html

خارجية بيلاروسيا: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

خارجية بيلاروسيا: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن بيلاروسيا مستعدة لاستضافة مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، لكن كل شيء... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T03:33+0000

2024-05-06T03:33+0000

2024-05-06T03:38+0000

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وأضاف، "أبوابنا للمفاوضات السلمية مفتوحة، لقد كانت دائما، وستظل مفتوحة.. سنكون دائما على استعداد لاستضافة المفاوضات على الأراضي البيلاروسية، والتي نأمل أن تساهم في استعادة السلام وإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا".وأكد وزير خارجية بيلاروسيا، "سوف نعتمد على الإرادة السياسية للقيادة الأوكرانية.. ونحن نرى ونلاحظ أن شعب أوكرانيا اليوم يرغب بشكل متزايد في استعادة السلام ووضع حد للمعاناة التي يواجهها. ولكن كل شيء في أيدي السياسيين".والسبت، اعتبر ألينيك أن مبادرة سويسرا لعقد مؤتمر بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل "لا معنى لها" دون مشاركة روسيا وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه لن يكون من الممكن تحقيق نتائج في مثل هذا المؤتمر.وأوضح أن مينسك لم تتلق دعوة لحضور هذا الاجتماع، مضيفا "نفترض أن أي تسوية سلمية لهذا الصراع وأي مناقشة لقضايا الأمن الأوروبية والأوراسية دون مشاركة كل من روسيا وبيلاروسيا هي عديمة الجدوى على الإطلاق".يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد الجمعة الماضي، أن مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا، المزمع عقده يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، سيصبح بمثابة دليل آخر على انهيار "خطة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.هذا، ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمراً حول أوكرانيا يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن. وقد تمت دعوة حوالي 160 دولة لحضوره، وأن روسيا لن تحضر هذه الفعالية.ومن جهتها دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شركاء روسيا إلى اليقظة والامتناع عن المشاركة في مثل هذه المنتديات، للحيلولة دون انجرارهم إلى الاستفزازات المقبلة المناهضة لروسيا في كييف والغرب، والتي لا تهدف إلى السلام، بل إلى مواصلة المواجهة مع روسيا.

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام, سويسرا