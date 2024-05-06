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روسيا: سنتعامل مع مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا على أنها حاملات للأسلحة النووية
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بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
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عالم سبوتنيك
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
افاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T14:39+0000
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أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار الرئيس شي إلى أن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف مبكر لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، وتدعم أيضًا الحل السياسي للأزمة".وأفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أمس الأحد، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا.ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240505/شي-جين-بينغ-بكين-وباريس-تعتزمان-العمل-معا-لإيجاد-مخرج-للأزمة-الأوكرانية-1088558418.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا

الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا

14:39 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 14:44 GMT 06.05.2024)
© Host photo agency / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Host photo agency
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افاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار الرئيس شي إلى أن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف مبكر لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، وتدعم أيضًا الحل السياسي للأزمة".

وأضاف البيان: "ينبغي للأطراف الثلاثة أن تعمل معاً على منع انتشار الآثار غير المباشرة وتصاعد الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات سلمية، وكفالة الطاقة والأمن الغذائي الدوليين، والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".

الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية
أمس, 18:12 GMT
وأفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أمس الأحد، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال شي جين بينغ: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لحل الأزمة".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.
وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.
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