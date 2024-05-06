https://sputnikarabic.ae/20240506/الرئيس-الصيني-يدعو-فرنسا-والاتحاد-الأوروبي-إلى-تهيئة-الظروف-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088579185.html
الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
افاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T14:39+0000
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار الرئيس شي إلى أن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف مبكر لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، وتدعم أيضًا الحل السياسي للأزمة".وأفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أمس الأحد، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا.ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240505/شي-جين-بينغ-بكين-وباريس-تعتزمان-العمل-معا-لإيجاد-مخرج-للأزمة-الأوكرانية-1088558418.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
14:39 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 14:44 GMT 06.05.2024)
افاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار الرئيس شي إلى أن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف مبكر لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، وتدعم أيضًا الحل السياسي للأزمة".
وأضاف البيان: "ينبغي للأطراف الثلاثة أن تعمل معاً على منع انتشار الآثار غير المباشرة وتصاعد الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات سلمية، وكفالة الطاقة والأمن الغذائي الدوليين، والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".
وأفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أمس الأحد، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا
.
وقال شي جين بينغ: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لحل الأزمة".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.
وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية
يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.