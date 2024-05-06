https://sputnikarabic.ae/20240506/الصفدي-الفلسطينيون-يواجهون-خطر-مجزرة-أخرى-لقوات-الاحتلال-الإسرائيلي-في-رفح-1088581264.html

الصفدي: الفلسطينيون يواجهون خطر مجزرة أخرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح

الصفدي: الفلسطينيون يواجهون خطر مجزرة أخرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إلى تحرك المجتمع الدولي فورا لمنع أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T15:53+0000

2024-05-06T15:53+0000

2024-05-06T15:53+0000

أخبار مدينة رفح

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

أخبار الأردن

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082216086_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8610820bcf0f12de45fb9788a7c3d31b.jpg

وقال الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح"، مؤكدا أن "فشل المجتمع الدولي في منع مجزرة برفح الفلسطينية سيكون وصمة عار لن تمحى".وأضاف وزير الخارجية الأردني: "عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائيلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها".وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240506/بايدن-يكرر-لنتنياهو-مخاوف-واشنطن-بشأن-العملية-العسكرية-في-رفح--1088580447.html

https://sputnikarabic.ae/20240506/مصر-تحذر-إسرائيل-من-مخاطر-العملية-العسكرية-المحتملة-في-رفح-1088577022.html

أخبار مدينة رفح

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مدينة رفح, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي