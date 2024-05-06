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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240506/القوات-الروسية-تستهدف-شبكة-الطاقة-ومستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-مدينة-سومي-1088563945.html
القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي
القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربات في مدينة سومي على نظام الطاقة في... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T05:13+0000
2024-05-06T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال الليل في مدينة سومي، تم تنفيذ هجوم على منشأة للطاقة ومستودع للذخيرة... في الساعة 01:40 في مدينة سومي، كان هناك انفجار قوي في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، والانفجارات كانت في اتجاه معهد أبحاث يتعلق بالإنتاج الكيميائي".وأوضح أنه وفي الليل أيضًا تم الإبلاغ عن مشاكل في إمدادات الكهرباء في مقاطعة خاركوف، "يربط السكان هذا الأمر بالضربة على مجمع الطاقة في سومي... في الوقت الحالي لا توجد كهرباء في سومي ومعظم أنحاء خاركوف".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأمس/ فجر اليوم الاثنين، عن سلسلة انفجارات في مدينة سومي، انقطعت على إثرها الكهرباء في المركز الإقليمي وعدد من المدن الأخرى، وأكدت السلطات المحلية استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على أهداف عسكرية والبنية التحتية في أوكرانيا: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20240505/ضابط-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-ويكشف-عن-انهيار-التحصينات-الدفاعية-الأوكرانية-1088549504.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي

05:13 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 05:30 GMT 06.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربات في مدينة سومي على نظام الطاقة في المدينة ومستودعات للذخيرة بالقرب من معهد أبحاث مرتبط بالإنتاج الكيميائي.
وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال الليل في مدينة سومي، تم تنفيذ هجوم على منشأة للطاقة ومستودع للذخيرة... في الساعة 01:40 في مدينة سومي، كان هناك انفجار قوي في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، والانفجارات كانت في اتجاه معهد أبحاث يتعلق بالإنتاج الكيميائي".

ووفقًا له، في مرافق الإنتاج هذه، كان يتم تحميل صواريخ لقاذفات الصواريخ المتعددة المهام في مخابئ تحت الأرض، ووفقا له فإن الصواريخ المعدة للتحميل أصيبت بطائرة مسيرة.

وأوضح أنه وفي الليل أيضًا تم الإبلاغ عن مشاكل في إمدادات الكهرباء في مقاطعة خاركوف، "يربط السكان هذا الأمر بالضربة على مجمع الطاقة في سومي... في الوقت الحالي لا توجد كهرباء في سومي ومعظم أنحاء خاركوف".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن انهيار التحصينات الدفاعية الأوكرانية
أمس, 12:16 GMT
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأمس/ فجر اليوم الاثنين، عن سلسلة انفجارات في مدينة سومي، انقطعت على إثرها الكهرباء في المركز الإقليمي وعدد من المدن الأخرى، وأكدت السلطات المحلية استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على أهداف عسكرية والبنية التحتية في أوكرانيا: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
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