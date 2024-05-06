https://sputnikarabic.ae/20240506/القوات-الروسية-تستهدف-شبكة-الطاقة-ومستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-مدينة-سومي-1088563945.html
القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي
القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربات في مدينة سومي على نظام الطاقة في... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T05:13+0000
2024-05-06T05:13+0000
2024-05-06T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال الليل في مدينة سومي، تم تنفيذ هجوم على منشأة للطاقة ومستودع للذخيرة... في الساعة 01:40 في مدينة سومي، كان هناك انفجار قوي في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، والانفجارات كانت في اتجاه معهد أبحاث يتعلق بالإنتاج الكيميائي".وأوضح أنه وفي الليل أيضًا تم الإبلاغ عن مشاكل في إمدادات الكهرباء في مقاطعة خاركوف، "يربط السكان هذا الأمر بالضربة على مجمع الطاقة في سومي... في الوقت الحالي لا توجد كهرباء في سومي ومعظم أنحاء خاركوف".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأمس/ فجر اليوم الاثنين، عن سلسلة انفجارات في مدينة سومي، انقطعت على إثرها الكهرباء في المركز الإقليمي وعدد من المدن الأخرى، وأكدت السلطات المحلية استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على أهداف عسكرية والبنية التحتية في أوكرانيا: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20240505/ضابط-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-ويكشف-عن-انهيار-التحصينات-الدفاعية-الأوكرانية-1088549504.html
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القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي
05:13 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 05:30 GMT 06.05.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربات في مدينة سومي على نظام الطاقة في المدينة ومستودعات للذخيرة بالقرب من معهد أبحاث مرتبط بالإنتاج الكيميائي.
وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال الليل في مدينة سومي، تم تنفيذ هجوم على منشأة للطاقة ومستودع للذخيرة... في الساعة 01:40 في مدينة سومي، كان هناك انفجار قوي في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، والانفجارات كانت في اتجاه معهد أبحاث يتعلق بالإنتاج الكيميائي".
ووفقًا له، في مرافق الإنتاج هذه، كان يتم تحميل صواريخ لقاذفات الصواريخ المتعددة المهام في مخابئ تحت الأرض، ووفقا له فإن الصواريخ المعدة للتحميل أصيبت بطائرة مسيرة.
وأوضح أنه وفي الليل أيضًا تم الإبلاغ عن مشاكل في إمدادات الكهرباء في مقاطعة خاركوف، "يربط السكان هذا الأمر بالضربة على مجمع الطاقة في سومي... في الوقت الحالي لا توجد كهرباء في سومي ومعظم أنحاء خاركوف".
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأمس/ فجر اليوم الاثنين، عن سلسلة انفجارات في مدينة سومي، انقطعت على إثرها الكهرباء في المركز الإقليمي وعدد من المدن الأخرى، وأكدت السلطات المحلية استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على أهداف عسكرية والبنية التحتية في أوكرانيا: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.