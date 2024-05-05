https://sputnikarabic.ae/20240505/ضابط-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-ويكشف-عن-انهيار-التحصينات-الدفاعية-الأوكرانية-1088549504.html
ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن انهيار التحصينات الدفاعية الأوكرانية
ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن انهيار التحصينات الدفاعية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، بأن الجيش الروسي دخل إلى الأراضي التي لا تمتلك فيها القوات المسلحة الأوكرانية تحصينات مناسبة. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T12:16+0000
2024-05-05T12:16+0000
2024-05-05T12:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "إنهم الآن (القوات الروسية) في منطقة لم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية فيها تحصينات دفاعية من قبل".وأضاف أنه بعد تجاوز هذا الخط، يمكن للجيش الروسي المضي قدمًا وبهدوء نسبيًا، والقوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على إيقافه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-للوقود-وورشا-للمسيرات-تابعين-للقوات-الأوكرانية-1088547219.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن انهيار التحصينات الدفاعية الأوكرانية
صرح الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، بأن الجيش الروسي دخل إلى الأراضي التي لا تمتلك فيها القوات المسلحة الأوكرانية تحصينات مناسبة.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "إنهم الآن (القوات الروسية) في منطقة لم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية فيها تحصينات دفاعية من قبل".
وشدد ديفيس، أن الجيش الروسي تغلب على خطوط الدفاع المعدة جيدًا للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت قوات نظام كييف قد عززتها منذ عام 2014.
وأضاف أنه بعد تجاوز هذا الخط، يمكن للجيش الروسي المضي قدمًا وبهدوء نسبيًا، والقوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على إيقافه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.