https://sputnikarabic.ae/20240506/الناطق-الإعلامي-باسم-الجهاد-الإسلامي-لـسبوتنيك-لا-قرار-بخروج-قيادات-حماس-من-غزة---1088570303.html

الناطق الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" لـ"سبوتنيك": لا قرار بخروج قيادات "حماس" من غزة

الناطق الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" لـ"سبوتنيك": لا قرار بخروج قيادات "حماس" من غزة

سبوتنيك عربي

أكد الناطق الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي"، محمد الحاج موسى، أنّ "فصائل المقاومة الفلسطينية ترى أن الحل الوحيد في غزة، يكمن بوقف إطلاق النار، وأن عملية اجتياح... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T11:28+0000

2024-05-06T11:28+0000

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وأشار الحاج موسى إلى أن "كافة الأوراق التي قُدمت إلى حركة حماس غير مضمونة من الجانب الإسرائيلي لأننا لا نثق بهم، كما أننا لا نثق بالولايات المتحدة الأمريكية، لذلك طالبنا بضمانة روسيا وتركيا".واعتبر الحاج موسى أنّ "المواقف المصرية في هذا الإطار جيدة جداً في السياسة ولكننا نحتاج إلى إجراءات جدية وعملية لمنع قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح رفح، لأن هذه الخطوة قد تقضي على اتفاق "كامب دايفيد"، وتابع: "موقفنا حاسم واجتياح رفح لن يؤثر على مسار المفاوضات وسنتصدى لهذا الهجوم".وأعلن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد وقف إطلاق النار"، نافياً المعلومات التي تتحدث عن نقل قيادات "حماس" من غزة إلى لبنان، بحسب قوله.ورداًّ على تصريحات حركة فتح الفلسطينية، حول "انخفاض شعبية حركة حماس"، قال الحاج موسى إن "هذه التصريحات تؤكد على اختلاف وجهات النظر داخل الحركة، وحتى الساعة لم يخرج أحد من أهالي غزة، ليقول أنّه ضد المقاومة".وحول مؤتمر بكين، الذي جمع الفصائل الفلسطينية، قال الحاج موسى، إن "ما يهم اليوم هو وحدة الشعب الفلسطيني، وأن هذا النوع من الاجتماعات يساهم في حلحلة الأمور العالقة بين الفصائل، والشعب الفلسطيني يستحق أن تكون قياداته على وفاق بوجه الجيش الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "المشكلة الكبرى اليوم ليست داخل البيت الفلسطيني الواحد لا بل تكمن بالحرب الكبرى الذي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد شعبنا"، مطالباً حركة فتح بـ"الخروج من اتفاق "أوسلو" على اعتبار أن اليوم هناك فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

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