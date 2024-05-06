https://sputnikarabic.ae/20240506/رئيس-الاستخبارات-الأمريكية-قد-يزور-إسرائيل-لبحث-تطورات-الأوضاع-في-غزة-1088561723.html
رئيس الاستخبارات الأمريكية قد يزور إسرائيل لبحث تطورات الأوضاع في غزة
رئيس الاستخبارات الأمريكية قد يزور إسرائيل لبحث تطورات الأوضاع في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأنه من المرجح أن يصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، إلى إسرائيل الاثنين، لإجراء محادثات حول... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T00:05+0000
2024-05-06T00:05+0000
2024-05-06T00:05+0000
الاستخبارات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
حركة حماس
مصر
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القدس - سبوتنيك. وقال موقع والا الإسرائيلي، إنه "من المتوقع أن يصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز إلى إسرائيل غدًا لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى، ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز مع رئيس الوزراء [بنيامين] نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين".هذا وأعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفد الحركة مصر الليلة للتشاور مع قيادة الحركة، لافتة إلى الإصرار على الوصول لاتفاق ينهي "العدوان" في غزة.وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم الأحد: "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".هذا وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر بأن "وفد حماس غادر مصر متجها إلى الدوحة وسيدرس الورقة المصرية بشأن التهدئة في غزة وسيقدم الرد النهائي خلال يومين".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240505/غالانت-يدعو-نتنياهو-للموافقة-على-الصفقة-المصرية-الجيدة-ويعتبرها-فرصة-لإعادة-الرهائن-1088558985.html
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الاستخبارات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, مصر
الاستخبارات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, مصر
رئيس الاستخبارات الأمريكية قد يزور إسرائيل لبحث تطورات الأوضاع في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأنه من المرجح أن يصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، إلى إسرائيل الاثنين، لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وقال موقع والا الإسرائيلي، إنه "من المتوقع أن يصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز إلى إسرائيل غدًا لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى، ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز مع رئيس الوزراء [بنيامين] نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين".
هذا وأعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفد الحركة مصر الليلة للتشاور
مع قيادة الحركة، لافتة إلى الإصرار على الوصول لاتفاق ينهي "العدوان" في غزة.
وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم الأحد: "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".
وأضافت أن "الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".
هذا وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر بأن "وفد حماس غادر مصر متجها إلى الدوحة وسيدرس الورقة المصرية بشأن التهدئة في غزة وسيقدم الرد النهائي خلال يومين".
وكانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.