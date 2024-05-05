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https://sputnikarabic.ae/20240505/غالانت-يدعو-نتنياهو-للموافقة-على-الصفقة-المصرية-الجيدة-ويعتبرها-فرصة-لإعادة-الرهائن-1088558985.html
غالانت يدعو نتنياهو للموافقة على "الصفقة المصرية الجيدة" ويعتبرها فرصة لإعادة الرهائن
غالانت يدعو نتنياهو للموافقة على "الصفقة المصرية الجيدة" ويعتبرها فرصة لإعادة الرهائن
سبوتنيك عربي
حث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الموافقة على مقترح الصفقة المصري بشأن الهدنة في قطاع غزة. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T18:23+0000
2024-05-05T18:23+0000
غزة
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "غالانت قال لنتنياهو إن الصفقة جيدة وهذه فرصة لإعادة الرهائن"، مشيرة إلى أن غالانت قال لنتنياهو أيضا إنه لا يتحدث علانية حتى لا تزيد كلفة الصفقة وينبغي الموافقة عليها".وأضاف غالانت، خلال اجتماع المجلس الوزاري: "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".وأعلن مصدر مصري رفيع المستوى، في وقت سابق، مغادرة وفد حركة حماس، القاهرة، إلى الدوحة، للتشاور حول المفاوضات الجارية الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال المصدر رفيع المستوى، إن "الوفد الأمني المصري ناقش كافة التفصيلات مع وفد حماس وهناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين"، مؤكدا أن وفد حماس سيعود خلال 48 ساعة (الثلاثاء) بالرد النهائي على الورقة المصرية.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفد الحركة مصر، الليلة، للتشاور مع قيادة الحركة، لافتة إلى الإصرار على الوصول لاتفاق ينهي "العدوان" في غزة.وقالت الحركة عبر قناتها على "تلغرام": "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".وأضافت أن "الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".ووصل وفد من حماس إلى القاهرة، يوم السبت، لإجراء محادثات عبر وسطاء مصريين حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين، وقالت الحركة في وقت سابق إنها ستتوجه إلى القاهرة "للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن إسرائيل أمهلت حركة حماس الفلسطينية أسبوعا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلا فإنها هددت بشن عملية عسكرية في رفح.ونشرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر، بعض تفاصيل اقتراح جديد لحماس، أعده وسطاء من مصر، ووفقا لها، تم وضع الاقتراح الجديد بمساعدة إسرائيل، وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق ما بين 20 و33 رهينة على مدى عدة أسابيع مقابل وقف القتال وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وستعتمد مدة وقف إطلاق النار على عدد المحتجزين الذين يمكن الإفراج عنهم.أما المرحلة الثانية فتتضمن "استعادة الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الصياغة تتضمن "طريقة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون الحاجة إلى تسميتها كذلك".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240505/مصر-تتحدث-عن-تقدم-كبير-في-التوافق-بين-حماس-وإسرائيل-بشأن-الهدنة-في-غزة-1088557685.html
https://sputnikarabic.ae/20240505/هنية-يتهم-نتنياهو-بـتخريب-الجهود-المبذولة-عبر-الوسطاء-للتوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1088549873.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/ملك-المغرب-قطاع-غزة-شأن-فلسطيني-والعدوان-عليه-وصمة-عار-على-جبين-الإنسانية-1088538978.html
https://sputnikarabic.ae/20240505/مسؤولون-أمريكيون-وإسرائيليون-إتمام-أي-اتفاق-بشأن-الهدنة-في-غزة-قد-يستغرق-عدة-أيام-1088541347.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم

غالانت يدعو نتنياهو للموافقة على "الصفقة المصرية الجيدة" ويعتبرها فرصة لإعادة الرهائن

18:23 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
حث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الموافقة على مقترح الصفقة المصري بشأن الهدنة في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "غالانت قال لنتنياهو إن الصفقة جيدة وهذه فرصة لإعادة الرهائن"، مشيرة إلى أن غالانت قال لنتنياهو أيضا إنه لا يتحدث علانية حتى لا تزيد كلفة الصفقة وينبغي الموافقة عليها".
وأضاف غالانت، خلال اجتماع المجلس الوزاري: "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
مصر تتحدث عن "تقدم كبير" في التوافق بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة في غزة
17:18 GMT
وأعلن مصدر مصري رفيع المستوى، في وقت سابق، مغادرة وفد حركة حماس، القاهرة، إلى الدوحة، للتشاور حول المفاوضات الجارية الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المصدر رفيع المستوى، إن "الوفد الأمني المصري ناقش كافة التفصيلات مع وفد حماس وهناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين"، مؤكدا أن وفد حماس سيعود خلال 48 ساعة (الثلاثاء) بالرد النهائي على الورقة المصرية.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفد الحركة مصر، الليلة، للتشاور مع قيادة الحركة، لافتة إلى الإصرار على الوصول لاتفاق ينهي "العدوان" في غزة.
وقالت الحركة عبر قناتها على "تلغرام": "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
هنية يتهم نتنياهو بـ"تخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء" للتوصل إلى هدنة في غزة
12:23 GMT
وأضافت أن "الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".
ووصل وفد من حماس إلى القاهرة، يوم السبت، لإجراء محادثات عبر وسطاء مصريين حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين، وقالت الحركة في وقت سابق إنها ستتوجه إلى القاهرة "للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن إسرائيل أمهلت حركة حماس الفلسطينية أسبوعا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلا فإنها هددت بشن عملية عسكرية في رفح.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
ملك المغرب: قطاع غزة شأن فلسطيني والعدوان عليه وصمة عار على جبين الإنسانية
أمس, 19:40 GMT
ونشرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر، بعض تفاصيل اقتراح جديد لحماس، أعده وسطاء من مصر، ووفقا لها، تم وضع الاقتراح الجديد بمساعدة إسرائيل، وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق ما بين 20 و33 رهينة على مدى عدة أسابيع مقابل وقف القتال وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وستعتمد مدة وقف إطلاق النار على عدد المحتجزين الذين يمكن الإفراج عنهم.
أما المرحلة الثانية فتتضمن "استعادة الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الصياغة تتضمن "طريقة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون الحاجة إلى تسميتها كذلك".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب لمعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: إتمام أي اتفاق بشأن الهدنة في غزة قد يستغرق أياما عدة
03:13 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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