https://sputnikarabic.ae/20240506/شي-جين-بينغ-الصين-تدعم-العضوية-الكاملة-لفلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088578480.html
شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، بأن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T14:15+0000
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".وأكد شي جين بينغ، أن الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.وذكرالبيان: "فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الرئيس شي جين بينغ أن المهمة العاجلة هي تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والأولوية الرئيسية هي تقديم المساعدة الإنسانية، والحل الأساسي هو تنفيذ حل الدولتين".وفي وقت سابق، قال مصدر في مجلس الأمن للصحافيين، إن الجزائر تعتزم طلب عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تعتمد فيها قرارا يوصي مجلس الأمن بالنظر مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240506/الأنظار-تتوجه-إلى-جولة-شي-جين-بينغ-في-أوروبا-الصين-تضع-السلام-والتنمية-على-قائمة-أولوياتها---1088567965.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، بأن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وأكد شي جين بينغ، أن الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.
وذكرالبيان: "فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الرئيس شي جين بينغ أن المهمة العاجلة هي تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والأولوية الرئيسية هي تقديم المساعدة الإنسانية، والحل الأساسي هو تنفيذ حل الدولتين".
ومن المتوقع عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع قبول فلسطين في الأمم المتحدة في 10 مايو/أيار، وتتمتع فلسطين بوضع مراقب في الأمم المتحدة، بينما تتمتع إسرائيل بعضوية كاملة في المنظمة منذ عام 1948.
وفي وقت سابق، قال مصدر في مجلس الأمن للصحافيين، إن الجزائر تعتزم طلب عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تعتمد فيها قرارا يوصي مجلس الأمن بالنظر مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة
.