شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

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خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
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البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، بأن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T14:15+0000
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".وأكد شي جين بينغ، أن الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.وذكرالبيان: "فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الرئيس شي جين بينغ أن المهمة العاجلة هي تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والأولوية الرئيسية هي تقديم المساعدة الإنسانية، والحل الأساسي هو تنفيذ حل الدولتين".وفي وقت سابق، قال مصدر في مجلس الأمن للصحافيين، إن الجزائر تعتزم طلب عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تعتمد فيها قرارا يوصي مجلس الأمن بالنظر مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

شي جين بينغ: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

14:15 GMT 06.05.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، بأن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وأكد شي جين بينغ، أن الطريق للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.
وصول الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة آبيك وللقاء مع بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
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10:13 GMT
وذكرالبيان: "فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الرئيس شي جين بينغ أن المهمة العاجلة هي تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والأولوية الرئيسية هي تقديم المساعدة الإنسانية، والحل الأساسي هو تنفيذ حل الدولتين".
ومن المتوقع عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع قبول فلسطين في الأمم المتحدة في 10 مايو/أيار، وتتمتع فلسطين بوضع مراقب في الأمم المتحدة، بينما تتمتع إسرائيل بعضوية كاملة في المنظمة منذ عام 1948.
وفي وقت سابق، قال مصدر في مجلس الأمن للصحافيين، إن الجزائر تعتزم طلب عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تعتمد فيها قرارا يوصي مجلس الأمن بالنظر مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
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