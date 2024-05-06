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https://sputnikarabic.ae/20240506/غالانت-رفض-حماس-لأي-اتفاق-يسمح-بعودة-المحتجزين-يجبرنا-على-بدء-عملية-رفح-1088581946.html
غالانت: رفض حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين يجبرنا على بدء عملية رفح
غالانت: رفض حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين يجبرنا على بدء عملية رفح
سبوتنيك عربي
أكد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الاثنين، التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب، والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T16:13+0000
2024-05-06T16:13+0000
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وقال غالانت، في مقابلة مع أهالي المختطفين، إن "رفض حركة حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين من قطاع غزة سيجبرنا على بدء عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240506/بايدن-يكرر-لنتنياهو-مخاوف-واشنطن-بشأن-العملية-العسكرية-في-رفح--1088580447.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/مصر-تحذر-إسرائيل-من-مخاطر-العملية-العسكرية-المحتملة-في-رفح-1088577022.html
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أخبار مدينة رفح, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار مدينة رفح, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

غالانت: رفض حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين يجبرنا على بدء عملية رفح

16:13 GMT 06.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أكد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الاثنين، التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب، والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة.
وقال غالانت، في مقابلة مع أهالي المختطفين، إن "رفض حركة حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين من قطاع غزة سيجبرنا على بدء عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
بايدن يكرر لنتنياهو مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في رفح
15:31 GMT
ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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مصر تحذر إسرائيل من مخاطر العملية العسكرية المحتملة في رفح
13:41 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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