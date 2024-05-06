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https://sputnikarabic.ae/20240506/فرحة-بين-صفوف-المواطنين-في-مدينة-رفح-بعد-موافقة-حماس-على-وقف-إطلاق-النار-1088591092.html
فرحة بين صفوف المواطنين في مدينة رفح بعد موافقة حماس على وقف إطلاق النار
فرحة بين صفوف المواطنين في مدينة رفح بعد موافقة حماس على وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
عبر مواطنون فلسطينيون في مدينة رفح، مساء الاثنين، عن فرحتهم بعد إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك في قطاع... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T23:08+0000
2024-05-06T23:08+0000
أخبار مدينة رفح
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
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رفح - سبوتنيك. وخرج المواطنين الشوارع مهللين فرحين بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما قام البعض بتوزيع الحلوى في الشوارع فرحا بالإعلان الصادر عن حركة حماس.وأضافت، "منذ الصباح جاءنا خبر أن علينا النزوح من منطقة شرق رفح، كان خبر صادم جدا لأننا سوف نبدأ معاناة أخرى في منطقة أخرى، ولكن هذا المساء جاء خبر سعيد أن حركة حماس وافقت على مقترح الهدنة، أتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح حتى نتمكن من العودة لبيوتنا".وقالت الطفلة، نغم أبو اللبن ابنة الثلاثة عشر ربيعا والنازحة من شمال قطاع غزة، لوكالة سبوتنيك، "أتمنى أن يحدث وقف إطلاق النار من أجل أن نعود لبيوتنا، الحمد لله أن هناك رد إسرائيلي ورد من حركة حماس، نحن نترقب العودة لبيوتنا".وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء الاثنين، في بيان صحفي على لسان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار والذي يتضمن ثلاثة مراحل".وقالت الحركة في بيان، إن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240506/وثيقة-لـ-سبوتنيك-حماس-وإسرائيل-تتفقان-على-مبادئ-أساسية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1088590829.html
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أخبار مدينة رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
أخبار مدينة رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

فرحة بين صفوف المواطنين في مدينة رفح بعد موافقة حماس على وقف إطلاق النار

23:08 GMT 06.05.2024
© AFP 2023 / -فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / -
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عبر مواطنون فلسطينيون في مدينة رفح، مساء الاثنين، عن فرحتهم بعد إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك في قطاع غزة.
رفح - سبوتنيك. وخرج المواطنين الشوارع مهللين فرحين بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما قام البعض بتوزيع الحلوى في الشوارع فرحا بالإعلان الصادر عن حركة حماس.
وقالت المواطنة أسيل، إنه "نزحنا من مدينة غزة إلى هنا في مدينة رفح، نسكن إحدى الخيام هنا في المنطقة. النزوح معاناة كبيرة يعانيها المواطنون الذين اضطروا لترك بيوتهم في شمال القطاع".
وأضافت، "منذ الصباح جاءنا خبر أن علينا النزوح من منطقة شرق رفح، كان خبر صادم جدا لأننا سوف نبدأ معاناة أخرى في منطقة أخرى، ولكن هذا المساء جاء خبر سعيد أن حركة حماس وافقت على مقترح الهدنة، أتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح حتى نتمكن من العودة لبيوتنا".
وقالت الطفلة، نغم أبو اللبن ابنة الثلاثة عشر ربيعا والنازحة من شمال قطاع غزة، لوكالة سبوتنيك، "أتمنى أن يحدث وقف إطلاق النار من أجل أن نعود لبيوتنا، الحمد لله أن هناك رد إسرائيلي ورد من حركة حماس، نحن نترقب العودة لبيوتنا".
بدوره قال الطفل خالد منصور، لوكالة سبوتنيك، "أنا سعيد لسماع خبر الهدنة، كما أنني سعيد أيضا لأننا لن ننزح من رفح لمكان آخر".
وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء الاثنين، في بيان صحفي على لسان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار والذي يتضمن ثلاثة مراحل".
وقالت الحركة في بيان، إن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
وثيقة لـ "سبوتنيك": حماس وإسرائيل تتفقان على مبادئ أساسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
22:22 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حماس" توافق على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة20:35 GMT
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