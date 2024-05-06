مروحيات روسية تقصف مقار أوكرانية بصورايخ "إس-8".. فيديو
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام طائرات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" بتنفيذ غارات جوية عدة على معاقل وتجمعات القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتظهر المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52"، و"مي-35 إم"، و"مي-8" بتدمير معاقل للقوات المسلحة الاوكرانية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه تم استهداف الأهداف بواسطة صواريخ "إس-8".
◀️نشرت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام طائرات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" بتنفيذ غارات جوية عدة على معاقل وتجمع القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم استهدافها بواسطة صواريخ "إس-8" pic.twitter.com/wBzwZPEI3a— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 6, 2024
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيستك الشعبية، وبلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.