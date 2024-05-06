https://sputnikarabic.ae/20240506/مروحيات-روسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-بصورايخ-إس-8-فيديو-1088582434.html

مروحيات روسية تقصف مقار أوكرانية بصورايخ "إس-8".. فيديو

مروحيات روسية تقصف مقار أوكرانية بصورايخ "إس-8".. فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام طائرات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" بتنفيذ غارات جوية عدة على معاقل وتجمعات القوى البشرية للقوات... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T16:31+0000

2024-05-06T16:31+0000

2024-05-06T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وتظهر المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52"، و"مي-35 إم"، و"مي-8" بتدمير معاقل للقوات المسلحة الاوكرانية.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه تم استهداف الأهداف بواسطة صواريخ "إس-8".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيستك الشعبية، وبلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240506/روسيا-سنتعامل-مع-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-على-أنها-حاملات-للأسلحة-النووية-1088579907.html

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رصد عسكري, روسيا