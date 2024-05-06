https://sputnikarabic.ae/20240506/مروحية-روسية-تطارد-زوارق-مسيرة-أوكرانية-وتدمرها-فيديو----1088570931.html
مروحية روسية تطارد زوارق مسيرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
مروحية روسية تطارد زوارق مسيرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-27" بتدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T11:47+0000
2024-05-06T11:47+0000
2024-05-06T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت قوات أسطول البحر الأسود 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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روسيا
مروحية روسية تطارد زوارق مسيرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
11:47 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 12:27 GMT 06.05.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-27" بتدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت قوات أسطول البحر الأسود 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.