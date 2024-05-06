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https://sputnikarabic.ae/20240506/موسكو-سنتخذ-إجراءات-الردع-النووي-إذا-نشرت-واشنطن-صواريخ-في-آسيا-والمحيط-الهادئ-1088564465.html
موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ
موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، اليوم الاثنين، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T06:15+0000
2024-05-06T06:15+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماشكوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذا لا يبشر بالخير للاستقرار العالمي، فالخطط الأمريكية، إذا تم تنفيذها، ستثير حتماً موجة قوية من سباق التسلح الصاروخي المتعدد الأطراف مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب".وأشار إلى أن السلطات الروسية، قالت في مناسبات عدة إن موسكو لن تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات المتعلقة بوقف اختياري من جانب واحد لنشر الصواريخ النووية المتوسطة المدى عندما تظهر الصواريخ الأرضية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأطلقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حوارًا منتظمًا حول الاستقرار الاستراتيجي بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، بجنيف في صيف عام 2021. وكمتابعة للاجتماع، عقدت في جنيف جولات عدة من المشاورات المشتركة بين الإدارات الروسية والأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي.بعد المشاورات التي أجريت، في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، تم إحراز تقدم في بعض القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقين عاملين، "بشأن مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة في المستقبل"، و"بشأن الإمكانات والإجراءات الاستراتيجية". ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تقليص كل أشكال الحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-الروسية-يجب-أن-تتمتع-موسكو-بالقدرات-اللازمة-لصد-التهديدات-الغربية-1088564297.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ

06:15 GMT 06.05.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، اليوم الاثنين، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستؤدي حتماً إلى سباق تسلح صاروخي، وستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات الجديدة للأمن واتخاذ تدابير لضمانه، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، في مجال الردع النووي.
وقال ماشكوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذا لا يبشر بالخير للاستقرار العالمي، فالخطط الأمريكية، إذا تم تنفيذها، ستثير حتماً موجة قوية من سباق التسلح الصاروخي المتعدد الأطراف مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب".

وأضاف: "من جانبنا، سنكون مضطرين للرد على التهديدات الجديدة لأمننا وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، في مجال الردع النووي. ففي نهاية المطاف، يمكن أن تتعرض المنشآت الروسية الحساسة، بما في ذلك مراكز القيادة وقواعد قواتنا النووية للهجوم من قبل الصواريخ الأمريكية، خلال فترة تحليق قصيرة".

وأشار إلى أن السلطات الروسية، قالت في مناسبات عدة إن موسكو لن تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات المتعلقة بوقف اختياري من جانب واحد لنشر الصواريخ النووية المتوسطة المدى عندما تظهر الصواريخ الأرضية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع: "ومع ذلك، يصرح الجيش الأمريكي علناً أن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى البرية ستظهر في المنطقة الآسيوية، بحلول نهاية العام، وقد بدأت بالفعل في جلبها إلى هناك لاستخدامها في التدريبات. ومنذ بعض الوقت، بدأت تظهر أنظمة صاروخية مماثلة أمريكية الصنع خلال التدريبات العسكرية في أوروبا".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الخارجية الروسية: يجب أن تتمتع موسكو بالقدرات اللازمة لصد التهديدات الغربية
05:50 GMT
وأطلقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حوارًا منتظمًا حول الاستقرار الاستراتيجي بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، بجنيف في صيف عام 2021. وكمتابعة للاجتماع، عقدت في جنيف جولات عدة من المشاورات المشتركة بين الإدارات الروسية والأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
بعد المشاورات التي أجريت، في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، تم إحراز تقدم في بعض القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقين عاملين، "بشأن مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة في المستقبل"، و"بشأن الإمكانات والإجراءات الاستراتيجية". ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تقليص كل أشكال الحوار.
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