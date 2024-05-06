https://sputnikarabic.ae/20240506/موسكو-سنتخذ-إجراءات-الردع-النووي-إذا-نشرت-واشنطن-صواريخ-في-آسيا-والمحيط-الهادئ-1088564465.html

موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ

موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، اليوم الاثنين، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T06:15+0000

2024-05-06T06:15+0000

2024-05-06T06:15+0000

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وقال ماشكوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذا لا يبشر بالخير للاستقرار العالمي، فالخطط الأمريكية، إذا تم تنفيذها، ستثير حتماً موجة قوية من سباق التسلح الصاروخي المتعدد الأطراف مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب".وأشار إلى أن السلطات الروسية، قالت في مناسبات عدة إن موسكو لن تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات المتعلقة بوقف اختياري من جانب واحد لنشر الصواريخ النووية المتوسطة المدى عندما تظهر الصواريخ الأرضية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأطلقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حوارًا منتظمًا حول الاستقرار الاستراتيجي بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، بجنيف في صيف عام 2021. وكمتابعة للاجتماع، عقدت في جنيف جولات عدة من المشاورات المشتركة بين الإدارات الروسية والأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي.بعد المشاورات التي أجريت، في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، تم إحراز تقدم في بعض القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقين عاملين، "بشأن مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة في المستقبل"، و"بشأن الإمكانات والإجراءات الاستراتيجية". ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تقليص كل أشكال الحوار.

https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-الروسية-يجب-أن-تتمتع-موسكو-بالقدرات-اللازمة-لصد-التهديدات-الغربية-1088564297.html

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