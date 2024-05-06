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https://sputnikarabic.ae/20240506/وزراء-أوكرانيون-سابقون-على-قائمة-المطلوبين-في-روسيا-1088567064.html
وزراء أوكرانيون سابقون على قائمة المطلوبين في روسيا
وزراء أوكرانيون سابقون على قائمة المطلوبين في روسيا
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين أفاكوف، ووزير الخارجية الأوكراني السابق، بافيل كليمكين، والقائد الأعلى... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T09:10+0000
2024-05-06T09:10+0000
روسيا
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وأدرجت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، كلًا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.وصرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، اليوم الاثنين، أن المحاكمة الخاصة بالقيادة السياسية في أوكرانيا تقترب، وذلك بعد وضع شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين.وقال: "في قائمة الشخصيات التي تم الإعلان عنها بالفعل، ووضعها على قائمة المطلوبين، ليس لدي شك في أنهم مذنبون بقائمة ضخمة من الجرائم، وللتحقيق في هذه الجرائم، تقديمهم للعقاب، القصاص الإلزامي… إننا نتحرك بشكل منهجي وهادف لعقد محكمة بشأن القيادة السياسية في أوكرانيا".وأشار إلى أنه من الناحية القانونية، من الصحيح القول إن تصرفات هؤلاء الأشخاص تظهر عليها علامات الجرائم، ولا يمكن وصفهم بالمجرمين إلا بعد صدور قرار من المحكمة.
https://sputnikarabic.ae/20240504/روسيا-تدرج-القائم-بأعمال-وزير-الدفاع-الأوكراني-السابق-على-قائمة-المطلوبين-1088535053.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

وزراء أوكرانيون سابقون على قائمة المطلوبين في روسيا

09:10 GMT 06.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين أفاكوف، ووزير الخارجية الأوكراني السابق، بافيل كليمكين، والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، رسلان خومتشاك، والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني فلاديمير غرويسمان، والسفير الأوكراني الحالي لدى مولدوفا أليكسي دانيلوف على قائمة المطلوبين.
وأدرجت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، كلًا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.

وأدرجت القائد العام للقوات البرية الأوكرانية ألكسندر بافليوك، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، ووزير العدل السابق بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني الأسبق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال.

وصرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، اليوم الاثنين، أن المحاكمة الخاصة بالقيادة السياسية في أوكرانيا تقترب، وذلك بعد وضع شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
روسيا تدرج القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق على قائمة المطلوبين
4 مايو, 15:50 GMT
وقال: "في قائمة الشخصيات التي تم الإعلان عنها بالفعل، ووضعها على قائمة المطلوبين، ليس لدي شك في أنهم مذنبون بقائمة ضخمة من الجرائم، وللتحقيق في هذه الجرائم، تقديمهم للعقاب، القصاص الإلزامي… إننا نتحرك بشكل منهجي وهادف لعقد محكمة بشأن القيادة السياسية في أوكرانيا".
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية، من الصحيح القول إن تصرفات هؤلاء الأشخاص تظهر عليها علامات الجرائم، ولا يمكن وصفهم بالمجرمين إلا بعد صدور قرار من المحكمة.
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