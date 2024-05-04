https://sputnikarabic.ae/20240504/روسيا-تدرج-القائم-بأعمال-وزير-الدفاع-الأوكراني-السابق-على-قائمة-المطلوبين-1088535053.html

روسيا تدرج القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق على قائمة المطلوبين

روسيا تدرج القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق على قائمة المطلوبين

سبوتنيك عربي

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، لقائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T15:50+0000

2024-05-04T15:50+0000

2024-05-04T15:50+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956. مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي".ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.يذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني اعتبارا من أغسطس/آب 2022. وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية بالقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.كما أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، كلًا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي. وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20240504/روسيا-تضع-الرئيس-الأوكراني-الحالي-والسابق-على-قائمة-المطلوبيين-1088531759.html

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