إعلام: المطالب الغربية بشأن روسيا تغضب الرئيس الصيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-المطالب-الغربية-بشأن-روسيا-تغضب-الرئيس-الصيني--1088594002.html
إعلام: المطالب الغربية بشأن روسيا تغضب الرئيس الصيني
إعلام: المطالب الغربية بشأن روسيا تغضب الرئيس الصيني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن محاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإقناع نظيره الصيني، شي جين بينغ، بالضغط على روسيا بشأن القضية... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T05:56+0000
2024-05-07T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/09/1087841609_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d5aa9946fed91112a374b6d0f6372542.jpg
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أنه خلال المحادثات في باريس، أيّد الزعيمان الدعوة إلى "هدنة أولمبية"(بالتزامن مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا)، لكن "لم يتم إحراز تقدم ملموس بشأن مسألة ممارسة الضغط على روسيا من بكين".وتابعت الصحيفة، بالقول: "لقد عارض الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بشدة الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، قائلاً إنه ضد استخدام هذه الأزمة لنقل المسؤولية إلى دول ثالثة، وتشويه سمعتها وتهديدها".كما شدد شي جين بينغ، أيضًا على أن "الصين لم تكن السبب وراء الأزمة الأوكرانية، وليست أحد أطرافها".وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز"، بالقول: "يبدو أن التصريح (الصيني) الغاضب موجه بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتقد بأن الصين، بالإضافة إلى شرائها كميات ضخمة من النفط والغاز الروسي، تواصل مساعدة موسكو".وبحسب المقال المنشور، حاول ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال المفاوضات الضغط على الزعيم الصيني، حتى يستخدم نفوذه على موسكو لوقف العملية الخاصة في أوكرانيا. ومع ذلك، كما تعترف صحيفة "نيويورك تايمز"، لا توجد دلائل على أن شي جين بينغ، سيقرر القيام بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240428/ماكرون-مستعد-لـفتح-نقاش-بشأن-دفاع-أوروبي-يتضمن-سلاح-نووي-1088347203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/09/1087841609_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_12ce6229fc153f2c290261db228f1505.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: المطالب الغربية بشأن روسيا تغضب الرئيس الصيني

05:56 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 05:58 GMT 07.05.2024)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن محاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإقناع نظيره الصيني، شي جين بينغ، بالضغط على روسيا بشأن القضية الأوكرانية، لم تسفر عن أي نتائج، مضيفة أن رد الزعيم الصيني "كان معاكسا تماما".
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أنه خلال المحادثات في باريس، أيّد الزعيمان الدعوة إلى "هدنة أولمبية"(بالتزامن مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا)، لكن "لم يتم إحراز تقدم ملموس بشأن مسألة ممارسة الضغط على روسيا من بكين".
وتابعت الصحيفة، بالقول: "لقد عارض الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بشدة الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، قائلاً إنه ضد استخدام هذه الأزمة لنقل المسؤولية إلى دول ثالثة، وتشويه سمعتها وتهديدها".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
ماكرون مستعد لـ"فتح نقاش" بشأن دفاع أوروبي يتضمن سلاح نووي
28 أبريل, 05:31 GMT
كما شدد شي جين بينغ، أيضًا على أن "الصين لم تكن السبب وراء الأزمة الأوكرانية، وليست أحد أطرافها".
وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز"، بالقول: "يبدو أن التصريح (الصيني) الغاضب موجه بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتقد بأن الصين، بالإضافة إلى شرائها كميات ضخمة من النفط والغاز الروسي، تواصل مساعدة موسكو".
وبحسب المقال المنشور، حاول ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال المفاوضات الضغط على الزعيم الصيني، حتى يستخدم نفوذه على موسكو لوقف العملية الخاصة في أوكرانيا. ومع ذلك، كما تعترف صحيفة "نيويورك تايمز"، لا توجد دلائل على أن شي جين بينغ، سيقرر القيام بذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعتزم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала