https://sputnikarabic.ae/20240428/ماكرون-مستعد-لـفتح-نقاش-بشأن-دفاع-أوروبي-يتضمن-سلاح-نووي-1088347203.html
ماكرون مستعد لـ"فتح نقاش" بشأن دفاع أوروبي يتضمن سلاح نووي
ماكرون مستعد لـ"فتح نقاش" بشأن دفاع أوروبي يتضمن سلاح نووي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه مستعد "لفتح النقاش" حول دور الأسلحة النووية في الدفاع الأوروبي المشترك. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T05:31+0000
2024-04-28T05:31+0000
2024-04-28T05:31+0000
إيمانويل ماكرون
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وقال في مقابلة مع المجموعة الصحفية الإقليمية "EBRA"، نشرت أمس السبت: "أنا مستعد لفتح هذا النقاش، الذي يجب أن يشمل الدفاع المضاد للصواريخ، والقدرات البعيدة المدى، والأسلحة النووية لأولئك الذين يمتلكونها أو الذين يستضيفون الأسلحة النووية الأمريكية"، وفقا لقناة "تي إف 1" الفرنسية.وتعد تصريحات ماكرون هي الأحدث ضمن سلسلة من الخطابات التي ألقاها في الأشهر الأخيرة، وشدد فيها على الحاجة إلى استراتيجية دفاعية بقيادة أوروبية.وفيما أكد ماكرون في المقابلة على أن فرنسا ستحافظ على خصوصيتها، فقد شدد على استعدادها للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن أوروبا".وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا هي الدولة الوحيدة في الكتلة التي تمتلك أسلحة نووية خاصة بها.وفي خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي أمام طلاب جامعة السوربون بباريس، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا من روسيا، ودعا قارة أوروبا إلى تبني استراتيجية دفاعية "ذات مصداقية"، وأقل اعتمادا على أمريكا.وأوضح في خطابه أن "المصداقية تعني أيضا امتلاك صواريخ طويلة المدى لثني الروس، ثم هناك الأسلحة النووية، إذ أن عقيدة فرنسا هي أنه يمكننا استخدامها عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد".يشار إلى أن بناء سياسة دفاعية أوروبية مشتركة، ظل هدفا لفرنسا لفترة طويلة، إلا أن ذلك الهدف واجه معارضة من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي ترى أن حماية حلف شمال الأطلسي أكثر جدارة بالثقة.
https://sputnikarabic.ae/20240418/3-أخطاء-ارتكبها-ماكرون-دمرت-علاقة-بلاده-مع-روسيا-دبلوماسي-روسي-يحددها-1088065045.html
https://sputnikarabic.ae/20240414/ماكرون-عن-الهجوم-الإيراني-فرنسا-متلزمة-بأمن-إسرائيل-1087962789.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
ماكرون مستعد لـ"فتح نقاش" بشأن دفاع أوروبي يتضمن سلاح نووي
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه مستعد "لفتح النقاش" حول دور الأسلحة النووية في الدفاع الأوروبي المشترك.
وقال في مقابلة مع المجموعة الصحفية الإقليمية "EBRA"، نشرت أمس السبت: "أنا مستعد لفتح هذا النقاش، الذي يجب أن يشمل الدفاع المضاد للصواريخ، والقدرات البعيدة المدى، والأسلحة النووية لأولئك الذين يمتلكونها أو الذين يستضيفون الأسلحة النووية الأمريكية"، وفقا لقناة
"تي إف 1" الفرنسية.
وأضاف: "دعونا نطرح كل ذلك على الطاولة، ونرى ما الذي يحمينا حقا بطريقة موثوقة".
وتعد تصريحات ماكرون هي الأحدث ضمن سلسلة من الخطابات التي ألقاها في الأشهر الأخيرة، وشدد فيها على الحاجة إلى استراتيجية دفاعية بقيادة أوروبية.
وفيما أكد ماكرون في المقابلة على أن فرنسا ستحافظ على خصوصيتها، فقد شدد على استعدادها للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن أوروبا".
وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
، أصبحت فرنسا هي الدولة الوحيدة في الكتلة التي تمتلك أسلحة نووية خاصة بها.
وفي خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي أمام طلاب جامعة السوربون بباريس، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا من روسيا، ودعا قارة أوروبا إلى تبني استراتيجية دفاعية "ذات مصداقية"، وأقل اعتمادا على أمريكا.
وأوضح في خطابه أن "المصداقية تعني أيضا امتلاك صواريخ طويلة المدى لثني الروس، ثم هناك الأسلحة النووية، إذ أن عقيدة فرنسا هي أنه يمكننا استخدامها عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد".
يشار إلى أن بناء سياسة دفاعية أوروبية مشتركة، ظل هدفا لفرنسا لفترة طويلة، إلا أن ذلك الهدف واجه معارضة من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي ترى أن حماية حلف شمال الأطلسي أكثر جدارة بالثقة.