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البرنامج الصباحي
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ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
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هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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https://sputnikarabic.ae/20240507/افتتاح-أعمال-قمة-aim-للاستثمار-في-أبو-ظبي-وسبوتنيك-شريكا-دوليا-صور-وفيديو--1088595266.html
افتتاح أعمال "قمة AIM للاستثمار" في أبو ظبي و"سبوتنيك" شريكا دوليا... صور وفيديو
افتتاح أعمال "قمة AIM للاستثمار" في أبو ظبي و"سبوتنيك" شريكا دوليا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
افتتح الدكتور ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، بمركز... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T07:14+0000
2024-05-07T07:14+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة. إن مشاركة المدينة المستدامة بصفتها شريكاً في الاستدامة تعكسُ الالتزام المشترك تجاه بناء مستقبل أكثر اخضراراً وملاءمةً ومرونة.ومن المُرتقب أن تضم "قمة AIM للاستثمار 2024"؛ بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، ما يزيد على 150 وزيراً حكومياً، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك مركزي، وأكثر من 900 متحدث. وستقام خلال فعاليات القمة 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و يشارك 11 سوقا مالية عالمية، وأكثر من 50 شركة أحادية القرن (يونيكورن)، وأكثر من 12,000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم. وسيستضيف الحدث 27 فعاليةً مشتركة سيتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محليًا ودولياً وعالمياً.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

افتتاح أعمال "قمة AIM للاستثمار" في أبو ظبي و"سبوتنيك" شريكا دوليا... صور وفيديو

07:14 GMT 07.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIافتتاح أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
افتتاح أعمال قمة AIM للاستثمار، في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
افتتح الدكتور ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.
وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.
وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة. إن مشاركة المدينة المستدامة بصفتها شريكاً في الاستدامة تعكسُ الالتزام المشترك تجاه بناء مستقبل أكثر اخضراراً وملاءمةً ومرونة.
ومن المُرتقب أن تضم "قمة AIM للاستثمار 2024"؛ بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، ما يزيد على 150 وزيراً حكومياً، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك مركزي، وأكثر من 900 متحدث. وستقام خلال فعاليات القمة 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و يشارك 11 سوقا مالية عالمية، وأكثر من 50 شركة أحادية القرن (يونيكورن)، وأكثر من 12,000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم. وسيستضيف الحدث 27 فعاليةً مشتركة سيتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محليًا ودولياً وعالمياً.
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