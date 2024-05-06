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https://sputnikarabic.ae/20240506/سي-القابضة-والمدينة-المستدامة-تشاركان-في-قمة-إيه-آي-إم--للاستثمار--2024-بصفتهما-شريكين-للاستدامة-1088575382.html
"سي القابضة" والمدينة المستدامة تشاركان في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2024 بصفتهما شريكين للاستدامة
"سي القابضة" والمدينة المستدامة تشاركان في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2024 بصفتهما شريكين للاستدامة
سبوتنيك عربي
أعلنت "سي القابضة"، المجموعة القابضة العالمية الرائدة في المنطقة التي تركز على الاستدامة وصاحبة رؤية إطلاق علامة "المدينة المستدامة"، عن تعاونها مع النسخة... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T13:26+0000
2024-05-06T13:26+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي
دبي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وتعدُّ قمة "AIM" للاستثمار، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 مايو 2024 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.وبالنظر إلى الظروف المناخية والبيئية السائدة اليوم، فإن العالم بأكمله يكرّس جهوده ويكثف مبادراته من أجل دعم الاستدامة والارتقاء بممارساتها، وذلك إدراكاً منه لضرورة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُنتجُ قطاع البناء وحده نحو 17% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو واقعٌ يبرزُ الدور الحاسم للتنمية الحضرية المستدامة وإسهامها في الحد من التأثير البيئي.ولا شك في أن الحلول المبتكرة أصبحت مطلباً بالغ الأهمية والضرورة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود العديد من التحديات؛ مثل درجات الحرارة القصوى التي تتجاوز 40 درجة مئوية لمدة 4 إلى 5 أشهر سنوياً. ضمن هذه المعطيات، تستثمر سي القابضة أكثر من عقدين من المعارف والخبرات في مجال الاستدامة لخلق تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي. بينما تحقق المدينة المستدامة في دبي انخفاضاً ملحوظاً في انبعاثات الكربون بنسبة 78% وانخفاضاً بنسبة 40% في استخدام المياه وتحويل النفايات من المكبّات بنسبة 89%. إن أهداف مجتمعات "العيش والعمل والازدهار" لا تقتصر فقط على الحد من الانبعاثات، بل تتجاوز أهميتها هذا المستوى لتندرج تحت مسمى المجتمعات الأكثر سعادة في دول مجلس التعاون الخليجي، موفرةً بذلك نموذجاً عملياً لمدن المستقبل وتقود التوجهات العالمية نحو مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات.من المُرتقب أن تضم قمة "AIM" للاستثمار 2024؛ بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، ما يزيد على 150 وزيراً حكومياً، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك مركزي، وأكثر من 900 متحدث. وستقام خلال فعاليات القمة 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات رفيعة المستوى،11 أسواق مالية عالمية، وأكثر من 50 شركة أحادية القرن (يونيكورن)، وأكثر من 12,000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم. وسيستضيف الحدث 27 فعاليةً مشتركة سيتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محليًا ودولياً وعالمياً.
https://sputnikarabic.ae/20240426/إل-بي-للاستثمار-الكورية-تستعرض-محفظتها-في-الدورة-الـ13-لقمة-إي-آي-إم-للاستثمار-2024--1088303595.html
https://sputnikarabic.ae/20240426/مجلس-الأعمال-الكويتي-يشارك-في-فعاليات-الدورة-الـ13-من-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2024-في-أبوظبي---1088303021.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

"سي القابضة" والمدينة المستدامة تشاركان في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2024 بصفتهما شريكين للاستدامة

13:26 GMT 06.05.2024
© Sputnik . Alexandr Youreev / الانتقال إلى بنك الصورأبو ظبي
أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
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أعلنت "سي القابضة"، المجموعة القابضة العالمية الرائدة في المنطقة التي تركز على الاستدامة وصاحبة رؤية إطلاق علامة "المدينة المستدامة"، عن تعاونها مع النسخة الثالثة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار باعتبارها شريكاً للاستدامة.
وتعدُّ قمة "AIM" للاستثمار، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 مايو 2024 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.

وأثبتت قمة "AIM" للاستثمار خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهو يجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء ويدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة. إن مشاركة المدينة المستدامة بصفتها شريكاً في الاستدامة تعكسُ الالتزام المشترك تجاه بناء مستقبل أكثر اخضراراً وملاءمةً ومرونة.

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26 أبريل, 12:34 GMT
وبالنظر إلى الظروف المناخية والبيئية السائدة اليوم، فإن العالم بأكمله يكرّس جهوده ويكثف مبادراته من أجل دعم الاستدامة والارتقاء بممارساتها، وذلك إدراكاً منه لضرورة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُنتجُ قطاع البناء وحده نحو 17% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو واقعٌ يبرزُ الدور الحاسم للتنمية الحضرية المستدامة وإسهامها في الحد من التأثير البيئي.
ولا شك في أن الحلول المبتكرة أصبحت مطلباً بالغ الأهمية والضرورة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود العديد من التحديات؛ مثل درجات الحرارة القصوى التي تتجاوز 40 درجة مئوية لمدة 4 إلى 5 أشهر سنوياً. ضمن هذه المعطيات، تستثمر سي القابضة أكثر من عقدين من المعارف والخبرات في مجال الاستدامة لخلق تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي. بينما تحقق المدينة المستدامة في دبي انخفاضاً ملحوظاً في انبعاثات الكربون بنسبة 78% وانخفاضاً بنسبة 40% في استخدام المياه وتحويل النفايات من المكبّات بنسبة 89%. إن أهداف مجتمعات "العيش والعمل والازدهار" لا تقتصر فقط على الحد من الانبعاثات، بل تتجاوز أهميتها هذا المستوى لتندرج تحت مسمى المجتمعات الأكثر سعادة في دول مجلس التعاون الخليجي، موفرةً بذلك نموذجاً عملياً لمدن المستقبل وتقود التوجهات العالمية نحو مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
مجلس الأعمال الكويتي يشارك في فعاليات الدورة الـ13 من قمة "إي آي إم" للاستثمار 2024 في أبوظبي
26 أبريل, 12:19 GMT

تضم مجموعة "سي القابضة" شركات عديدة مثل دايموند ديفلوبرز" وسيتي سولار" و"تدوير"، إلى جانب كيانات أخرى تركز على الاستدامة وتصميم البنية التحتية والمدن المستدامة حول العالم والاستثمار فيها وبنائها سعياً منها إلى أن يكون لها مشاركة فاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لخفض صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050. وتطور "سي القابضة" حالياً ثلاث مدن جديدة مستدامة بالشارقة وأبوظبي ومسقط، وذلك ضمن استراتيجية التوسع التي تزيد قدرة الشركة القابضة الاستيعابية السكانية إلى أكثر من 23,000 شخص.

من المُرتقب أن تضم قمة "AIM" للاستثمار 2024؛ بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، ما يزيد على 150 وزيراً حكومياً، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك مركزي، وأكثر من 900 متحدث. وستقام خلال فعاليات القمة 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات رفيعة المستوى،11 أسواق مالية عالمية، وأكثر من 50 شركة أحادية القرن (يونيكورن)، وأكثر من 12,000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم. وسيستضيف الحدث 27 فعاليةً مشتركة سيتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محليًا ودولياً وعالمياً.
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