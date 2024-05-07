https://sputnikarabic.ae/20240507/الحصار-الغربي-واستمرار-الجيش-الأمريكي-بسرقة-النفط-يدفع-سوريا-إلى-الطاقة-المتجددة-1088605941.html

الحصار الغربي واستمرار الجيش الأمريكي بسرقة النفط يدفع سوريا إلى "الطاقة المتجددة"... صور وفيديو

الحصار الغربي واستمرار الجيش الأمريكي بسرقة النفط يدفع سوريا إلى "الطاقة المتجددة"... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تعاني سوريا منذ أعوام أزمة خانقة في توفير الكميات اللازمة من التيار الكهربائي لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T12:20+0000

2024-05-07T12:20+0000

2024-05-07T13:02+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088607728_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f01372162d67c33701c2be509a5c40f4.jpg

فمع استمرار الجيش الأمريكي وما يسمى "التحالف الدولي" بنهب أضخم حقول النفط والغاز التي يحتلها كقواعد لا شرعية له، وقيامه ببيع إنتاجها خارج الحدود، استكمل الغرب ضغوطه عبر حصار اقتصادي جائر، راكم المأساة وحرم المواطنين والقطاع الاقتصادي على حد سواء، من الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الكهربائية.هذه المعطيات الاستثنائية، فرضت واقعا اقتصادياً صعباً، ووضعت الصعوبات سدا منيعا أمام قدرة الحكومة السورية على تأمين المشتقات النفطية وحوامل الطاقة للبلاد، ما انعكس تلقائيا على الواقع الكهربائي للبلاد وخلّف ضررا كبيرا في القطاعات الزراعية والصناعية التي يعتبر التيار الكهربائي، العصب الرئيسي لقيامها.ومع استمرار المشكلة وتعمّقها، تبحث دمشق منذ أعوام عن حلول البديلة في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه، حيث بدأت الحكومة السورية بإقرار القوانين والتشريعات وتقديم التسهيلات اللازمة التي تساعد في تعويض جزء من النقص الكهربائي من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها.تدمير ونهب أمريكي ممنهجينيحتل الجيش الأمريكي أهم وأكبر حقول النفط والغاز في سوريا، ومنها حقول (الرميلان والجبسة وتشرين) في محافظة الحسكة، و(العمر) النفطي ومعمل وحقل غاز (كونيكو) وحقل (التنك) في محافظة دير الزور، والتي تعتبر المصدر الأهم للطاقة والمشتقات النفطية والغازية التي تستخدم لتوليد الكهرباء عبر محطات التوليد المنتشرة في سوريا.كما يسيطر المسلحون الموالون للجيش الأمريكي منذ سنوات عديدة على أهم السدود المائية في سوريا، ومنها (الفرات وتشرين والبعث) في ريفي محافظتي الرقة وحلب، والتي تولد التيار الكهربائي من مياه نهر الفرات وكانت أهم مصدر لتوليد الكهرباء في سوريا، والتي تضررت أيضاً خلال قصف طائرات "التحالف الدولي" لها بحجة محاربة تنظيم "داعش".وكانت السدود السورية الثلاثة المقامة على نهر الفرات (سد تشرين، سد الثورة، سد البعث)، قد تأثرت بشكل خطر بسبب قيام السلطات التركية ايضاً بحبس المياه ، بحجة سيطرة "قسد" عليها، ما انعكس سلبا على جميع مناح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بسبب قلّة الوارد المائي، الذي يؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية.(الشمس) لمجابهة الحصار الغربيوفي خطوة جديدة، وبحضور وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، افتتحت الحكومة السورية، أمس، القسم الثاني من حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد، بهدف دعم الحقل للشبكة الكهربائية العامة، والمساعدة في تأمين التيار الكهربائي للمعامل والمصانع في المنطقة الصناعية.ووجّه الزامل الشكر إلى رأس المال الوطني الخاص الذي لم تحبطه العقوبات الغربية الجائرة والحصار المفروض على البلاد، واستثمر في مشاريع وطنية تساعد الاقتصاد الوطني على النهوض من جديد وخاصة مشاريع الطاقات المتجددة في منطقة حسياء.مشاريع عديدةبدوره مدير عام المنطقة الصناعية في حسياء عامر خليل، قال بأنه يوجد 27 مشروعا لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية في حسياء ، منها 20 مشروعاً دخلت حيث التنفيذ و7 أخرى قيد اجراءات التنفيذ، وهي مشاريع الجزء الأكبر منها مخصص للمنطقة الصناعية، والجزء الأخر لمحافظة حمص بشكل عام.خبرات وطنية لمواجهة السرقات الأمريكية المستمرةمن جانبه، أوضح مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية في حسياء، الدكتور وائل منصور أن التكلفة النهائية للمشروع وصلت إلى 580 مليار ليرة سورية، يمتد على مساحة 800 دونم بعدد ألواح شمسية إجمالي وصل إلى 110000 لوح وواقع توليد يصل إلى 60 ميغاواط، الأمر الذي يوفر على البلاد تكلفة وقود أحفوري تصل إلى 32 ألف طن سنوياً، خاصة في ظل النقص الكبير في حوامل الطاقة وصعوبة الحصول عليها جراء الحصار الظالم المفروض على البلاد والسرقات الأمريكية المستمرة للنفط السوري.وختم الدكتور منصور حديثه أن الطاقة المتجددة في سوريا حالياً ليست بديلاً، إنما هي مساعدة للطاقة المستمدة من المشتقات النفطية والوقود الأحفوري، وأضاف: "لا يمكننا اليوم اعتبارها طاقة بديلة إنما هي طاقة متجددة".

https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الأمريكي-مستمر-بتصدير-النفط-السوري-المسروق-رغم-الهجمات-المستمرة-على-قواعده-1084205696.html

https://sputnikarabic.ae/20231213/وزير-النفط-السوري-لـسبوتنيك-القسم-الأهم-من-حقول-النفط-لا-يزال-خارج-سيطرة-الحكومة--1084036384.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري