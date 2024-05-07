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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sputnikarabic.ae/20240507/السلطات-الروسية-تعتقل-جنديا-أمريكيا-بتهمة-السرقة-1088626033.html
السلطات الروسية تعتقل جنديا أمريكيا بتهمة السرقة
السلطات الروسية تعتقل جنديا أمريكيا بتهمة السرقة
سبوتنيك عربي
ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحقق في ملابسات رحلة جوردون بلاك إلى روسيا، المحتجز بتهمة سرقة، باعتبار أن... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T19:44+0000
2024-05-07T19:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سينغ في مؤتمر صحفي: "لقد فتح الجيش تحقيقا إداريا في الحقائق المتعلقة برحلته".وقالت إن التحقيق سيحدد العواقب بالنسبة لبلاك، وكما أفاد سينغ، جاء الرجل العسكري إلى فلاديفوستوك قادماً من الصين، حيث وصل بدوره من كوريا.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في وقت سابق، أن التوصية بالامتناع عن السفر إلى روسيا تظل سارية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الآخرين.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث لوكالة "سبوتنيك"، أنه في 2 مايو/ أيار 2024، اعتقلت السلطات الروسية في فلاديفوستوك جنديًا أمريكيًا بتهمة انتهاك القانون.وأخطرت روسيا الاتحادية وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.الرجل العسكري جوردون بلاك، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، خدم كجزء من الوحدة الأمريكية في كوريا الجنوبية وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.وقالت وزارة الداخلية الروسية في إقليم بريمورسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي الذي اعتقل في فلاديفوستوك يشتبه في قيامه بسرقة أموال من فتاة جاء لرؤيتها بعد لقائها في كوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20240328/البيت-الأبيض-يصر-على-عدم-مشاركة-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-في-روسيا-1087470166.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السلطات الروسية تعتقل جنديا أمريكيا بتهمة السرقة

19:44 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحقق في ملابسات رحلة جوردون بلاك إلى روسيا، المحتجز بتهمة سرقة، باعتبار أن مثل هذه الزيارات إلى روسيا محظورة.
وقال سينغ في مؤتمر صحفي: "لقد فتح الجيش تحقيقا إداريا في الحقائق المتعلقة برحلته".
وقالت إن التحقيق سيحدد العواقب بالنسبة لبلاك، وكما أفاد سينغ، جاء الرجل العسكري إلى فلاديفوستوك قادماً من الصين، حيث وصل بدوره من كوريا.

وشددت سينغ على أن الجيش "ممنوع منعا باتا" من القيام بأي زيارات غير منسقة إلى روسيا الاتحادية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في وقت سابق، أن التوصية بالامتناع عن السفر إلى روسيا تظل سارية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الآخرين.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا
28 مارس, 19:05 GMT
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث لوكالة "سبوتنيك"، أنه في 2 مايو/ أيار 2024، اعتقلت السلطات الروسية في فلاديفوستوك جنديًا أمريكيًا بتهمة انتهاك القانون.
وأخطرت روسيا الاتحادية وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وقد أبلغ الجيش عائلة المعتقل بالحادث، وتقدم له وزارة الخارجية الدعم القنصلي.
الرجل العسكري جوردون بلاك، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، خدم كجزء من الوحدة الأمريكية في كوريا الجنوبية وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.
وقالت وزارة الداخلية الروسية في إقليم بريمورسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي الذي اعتقل في فلاديفوستوك يشتبه في قيامه بسرقة أموال من فتاة جاء لرؤيتها بعد لقائها في كوريا الجنوبية.
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