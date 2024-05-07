https://sputnikarabic.ae/20240507/السلطات-الروسية-تعتقل-جنديا-أمريكيا-بتهمة-السرقة-1088626033.html

السلطات الروسية تعتقل جنديا أمريكيا بتهمة السرقة

السلطات الروسية تعتقل جنديا أمريكيا بتهمة السرقة

سبوتنيك عربي

ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحقق في ملابسات رحلة جوردون بلاك إلى روسيا، المحتجز بتهمة سرقة، باعتبار أن... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T19:44+0000

2024-05-07T19:44+0000

2024-05-07T19:44+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_0:63:3416:1985_1920x0_80_0_0_ebbfccad00c5b13f13625b703cbdcbcd.jpg

وقال سينغ في مؤتمر صحفي: "لقد فتح الجيش تحقيقا إداريا في الحقائق المتعلقة برحلته".وقالت إن التحقيق سيحدد العواقب بالنسبة لبلاك، وكما أفاد سينغ، جاء الرجل العسكري إلى فلاديفوستوك قادماً من الصين، حيث وصل بدوره من كوريا.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في وقت سابق، أن التوصية بالامتناع عن السفر إلى روسيا تظل سارية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الآخرين.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث لوكالة "سبوتنيك"، أنه في 2 مايو/ أيار 2024، اعتقلت السلطات الروسية في فلاديفوستوك جنديًا أمريكيًا بتهمة انتهاك القانون.وأخطرت روسيا الاتحادية وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.الرجل العسكري جوردون بلاك، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، خدم كجزء من الوحدة الأمريكية في كوريا الجنوبية وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.وقالت وزارة الداخلية الروسية في إقليم بريمورسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي الذي اعتقل في فلاديفوستوك يشتبه في قيامه بسرقة أموال من فتاة جاء لرؤيتها بعد لقائها في كوريا الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/البيت-الأبيض-يصر-على-عدم-مشاركة-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-في-روسيا-1087470166.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية