https://sputnikarabic.ae/20240507/القوات-الروسية-تتسلم-بي-إم-بي-معززة-بحماية-إضافية----1088596969.html

القوات الروسية تتسلم "بي إم بي" معززة بحماية إضافية

القوات الروسية تتسلم "بي إم بي" معززة بحماية إضافية

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ"، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة التابعة لها "كورغان ماشزافود" سلمت قبل الموعد المحدد لوزارة الدفاع الروسية مجموعة من مركبات... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T08:04+0000

2024-05-07T08:04+0000

2024-05-07T08:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0e/1079065968_0:0:3490:1964_1920x0_80_0_0_c75475cef9dc4f484c5493188a248dda.jpg

وذكرت الشركة الحكومية للصناعات العسكرية "روستيخ" أن " شركة "كورغان ماشزافود" قامت بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمجموعة جديدة من المعدات العسكرية وهي من طراز "بي إم بي 3" وتحتوي على مجموعات حماية إضافية، بما في ذلك أنظمة تمويه برج المركبات.وأضاف بيان الشركة أنها بصدد إرسال المركبات القتالية الجديدة إلى القوات قبل الموعد المحدد لها، مضيفةً أن الخبراء والمتخصصين قاموا بتحسين المركبات وتطويرها بما يتناسب مع الظروف القتالية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.ولفت البيان إلى أن المركبات المتطورة من طراز "بي إم بي 3" تتميز بوسائل دفاعية متعددة، حيث تم تطويرها بناء على التقارير المرسلة إلى المؤسسة بشأن الأماكن الضعيفة في المركبات والتي تم تعديلها لتتناسب مع الظروف القتالية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنه تم زيادة الدروع والحمايات وبطانيات مقاومة للحريق تقلل من رؤية المركبة في الطيف الحراري.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240506/مروحيات-روسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-بصورايخ-إس-8-فيديو-1088582434.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا