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بث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/القوات-الروسية-تتسلم-بي-إم-بي-معززة-بحماية-إضافية----1088596969.html
القوات الروسية تتسلم "بي إم بي" معززة بحماية إضافية
القوات الروسية تتسلم "بي إم بي" معززة بحماية إضافية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ"، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة التابعة لها "كورغان ماشزافود" سلمت قبل الموعد المحدد لوزارة الدفاع الروسية مجموعة من مركبات... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T08:04+0000
2024-05-07T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الشركة الحكومية للصناعات العسكرية "روستيخ" أن " شركة "كورغان ماشزافود" قامت بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمجموعة جديدة من المعدات العسكرية وهي من طراز "بي إم بي 3" وتحتوي على مجموعات حماية إضافية، بما في ذلك أنظمة تمويه برج المركبات.وأضاف بيان الشركة أنها بصدد إرسال المركبات القتالية الجديدة إلى القوات قبل الموعد المحدد لها، مضيفةً أن الخبراء والمتخصصين قاموا بتحسين المركبات وتطويرها بما يتناسب مع الظروف القتالية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.ولفت البيان إلى أن المركبات المتطورة من طراز "بي إم بي 3" تتميز بوسائل دفاعية متعددة، حيث تم تطويرها بناء على التقارير المرسلة إلى المؤسسة بشأن الأماكن الضعيفة في المركبات والتي تم تعديلها لتتناسب مع الظروف القتالية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنه تم زيادة الدروع والحمايات وبطانيات مقاومة للحريق تقلل من رؤية المركبة في الطيف الحراري.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240506/مروحيات-روسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-بصورايخ-إس-8-فيديو-1088582434.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تتسلم "بي إم بي" معززة بحماية إضافية

08:04 GMT 07.05.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . РИА Новости
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أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ"، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة التابعة لها "كورغان ماشزافود" سلمت قبل الموعد المحدد لوزارة الدفاع الروسية مجموعة من مركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي 3" تحتوي على حماية إضافية.
وذكرت الشركة الحكومية للصناعات العسكرية "روستيخ" أن " شركة "كورغان ماشزافود" قامت بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمجموعة جديدة من المعدات العسكرية وهي من طراز "بي إم بي 3" وتحتوي على مجموعات حماية إضافية، بما في ذلك أنظمة تمويه برج المركبات.
وأضاف بيان الشركة أنها بصدد إرسال المركبات القتالية الجديدة إلى القوات قبل الموعد المحدد لها، مضيفةً أن الخبراء والمتخصصين قاموا بتحسين المركبات وتطويرها بما يتناسب مع الظروف القتالية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
ولفت البيان إلى أن المركبات المتطورة من طراز "بي إم بي 3" تتميز بوسائل دفاعية متعددة، حيث تم تطويرها بناء على التقارير المرسلة إلى المؤسسة بشأن الأماكن الضعيفة في المركبات والتي تم تعديلها لتتناسب مع الظروف القتالية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنه تم زيادة الدروع والحمايات وبطانيات مقاومة للحريق تقلل من رؤية المركبة في الطيف الحراري.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
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مروحيات روسية تقصف مقار أوكرانية بصورايخ "إس-8".. فيديو
أمس, 16:31 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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