https://sputnikarabic.ae/20240507/المجلس-الوطني-لحقوق-الإنسان-في-ليبيا-يدين-استمرار-الانتهاكات-في-غزة-1088609435.html
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة
سبوتنيك عربي
أدان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في إدارة المنطقة الشرقية في ليبيا استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T13:34+0000
2024-05-07T13:34+0000
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وقالت مديرة إدارة المناطق الشرقية للحريات العامة وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، إن "المجلس يستنكر المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة".وأضافت في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، يدين المجلس الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل العرب والمسلمين.ونوهت العريبي إلى أن المجلس أكد دعمه للقضية الفلسطينية في الاحتفالية التي قام بها المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وندد بالانتهاكات التي تُرصد من قِبل "الكيان الصهيوني" ضد الآمنين في قطاع غزة.كما أكدت أن دعم القضية الفلسطينية مستمر ولن يتوقف حتى يعود الحق لأصحابه.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".وتتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الأمم-المتحدة-إعادة-بناء-المنازل-المدمرة-في-غزة-قد-تستغرق-80-عاما-1088472392.html
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أخبار ليبيا اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة
حصري
أدان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في إدارة المنطقة الشرقية في ليبيا استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت مديرة إدارة المناطق الشرقية للحريات العامة وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، إن "المجلس يستنكر المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة".
وأضافت في تصريح خاص لـ "سبوتنيك
"، يدين المجلس الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل العرب والمسلمين.
ونوهت العريبي إلى أن المجلس أكد دعمه للقضية الفلسطينية في الاحتفالية التي قام بها المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وندد بالانتهاكات التي تُرصد من قِبل "الكيان الصهيوني" ضد الآمنين في قطاع غزة.
كما أكدت أن دعم القضية الفلسطينية مستمر ولن يتوقف حتى يعود الحق لأصحابه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وتتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.