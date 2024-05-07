المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240507/المجلس-الوطني-لحقوق-الإنسان-في-ليبيا-يدين-استمرار-الانتهاكات-في-غزة-1088609435.html
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة
سبوتنيك عربي
أدان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في إدارة المنطقة الشرقية في ليبيا استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T13:34+0000
2024-05-07T13:34+0000
أخبار ليبيا اليوم
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088608971_0:1:1080:609_1920x0_80_0_0_b5e90c3bace3456a07e8a615004abe11.jpg
وقالت مديرة إدارة المناطق الشرقية للحريات العامة وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، إن "المجلس يستنكر المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة".وأضافت في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، يدين المجلس الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل العرب والمسلمين.ونوهت العريبي إلى أن المجلس أكد دعمه للقضية الفلسطينية في الاحتفالية التي قام بها المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وندد بالانتهاكات التي تُرصد من قِبل "الكيان الصهيوني" ضد الآمنين في قطاع غزة.كما أكدت أن دعم القضية الفلسطينية مستمر ولن يتوقف حتى يعود الحق لأصحابه.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".وتتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الأمم-المتحدة-إعادة-بناء-المنازل-المدمرة-في-غزة-قد-تستغرق-80-عاما-1088472392.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088608971_66:0:1025:719_1920x0_80_0_0_0922d9220cb439753b6478775d8ea34c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ليبيا يدين استمرار الانتهاكات في غزة

13:34 GMT 07.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمديرة إدارة المناطق الشرقية للحريات العامة وحقوق الإنسان نعيمة العريبي
مديرة إدارة المناطق الشرقية للحريات العامة وحقوق الإنسان نعيمة العريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
أدان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في إدارة المنطقة الشرقية في ليبيا استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت مديرة إدارة المناطق الشرقية للحريات العامة وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، إن "المجلس يستنكر المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة".
وأضافت في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، يدين المجلس الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل العرب والمسلمين.
ونوهت العريبي إلى أن المجلس أكد دعمه للقضية الفلسطينية في الاحتفالية التي قام بها المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وندد بالانتهاكات التي تُرصد من قِبل "الكيان الصهيوني" ضد الآمنين في قطاع غزة.
كما أكدت أن دعم القضية الفلسطينية مستمر ولن يتوقف حتى يعود الحق لأصحابه.
الوضع في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
الأمم المتحدة: إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق 80 عاما
2 مايو, 13:34 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وتتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح08:24 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала