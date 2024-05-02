https://sputnikarabic.ae/20240502/الأمم-المتحدة-إعادة-بناء-المنازل-المدمرة-في-غزة-قد-تستغرق-80-عاما-1088472392.html
الأمم المتحدة: إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق 80 عاما
الأمم المتحدة: إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق 80 عاما
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير للأمم المتحدة صدر، اليوم الخميس، أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة قد تستمر حتى القرن المقبل، وذلك في حال اتباع وتيرة الصراعات السابقة. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T13:34+0000
2024-05-02T13:34+0000
2024-05-02T13:34+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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حركة حماس
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وأشار التقييم الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن غزة تحتاج "نحو 80 عاما لترميم جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".ومع ذلك، في أفضل السيناريوهات، حيث يتم تسليم مواد البناء بسرعة خمسة أضعاف ما كانت عليه في الأزمة الأخيرة في عام 2021، فإنه يمكن أن يتم ذلك بحلول عام 2040، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة.ويعرض تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة من التوقعات حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب على أساس مدة الصراع الحالي، ويتوقع عقودا من المعاناة المستمرة.وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان له: "إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، ستؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من 7 أشهر في أضرار بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحويل العديد من المباني الخرسانية الشاهقة في القطاع المزدحم إلى أكوام. وتظهر البيانات الفلسطينية أن حوالي 80 ألف منزل قد تم تدميرها في الصراع، الذي أثارته الهجمات التي شنها مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.
https://sputnikarabic.ae/20240502/وزارة-الدفاع-التركية-تطالب-إسرائيل-بتنفيذ-القرار-الأممي-بوقف-إطلاق-النار-الفوري-في-غزة-1088456968.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق 80 عاما
ذكر تقرير للأمم المتحدة صدر، اليوم الخميس، أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة قد تستمر حتى القرن المقبل، وذلك في حال اتباع وتيرة الصراعات السابقة.
وأشار التقييم الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن غزة تحتاج "نحو 80 عاما لترميم جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".
ومع ذلك، في أفضل السيناريوهات، حيث يتم تسليم مواد البناء بسرعة خمسة أضعاف ما كانت عليه في الأزمة الأخيرة في عام 2021، فإنه يمكن أن يتم ذلك بحلول عام 2040، حسبما ذكر تقرير
الأمم المتحدة.
ويعرض تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة من التوقعات حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب على أساس مدة الصراع الحالي، ويتوقع عقودا من المعاناة المستمرة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان له: "إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، ستؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".
وتابع التقرير أنه في "سيناريو تستمر فيه الحرب 9 أشهر، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر من 38.8% من سكان غزة في نهاية عام 2023 إلى 60.7%، مما سيسحب شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى ما دون خط الفقر".
وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من 7 أشهر في أضرار بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحويل العديد من المباني الخرسانية الشاهقة في القطاع المزدحم إلى أكوام.
وتظهر البيانات الفلسطينية أن حوالي 80 ألف منزل قد تم تدميرها في الصراع، الذي أثارته الهجمات التي شنها مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل
حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.