https://sputnikarabic.ae/20240507/باحث-في-العلاقات-الدولية-لـسبوتنيك-ما-يجري-كشف-الوجه-الحقيقي-لواشنطن--1088615052.html

باحث في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": ما يجري كشف الوجه الحقيقي لواشنطن

باحث في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": ما يجري كشف الوجه الحقيقي لواشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي في العلاقات الدولية، محمد الديهي، "وجود مخاوف لدى الدولة المصرية من مواصلة إسرائيل خرق القوانين الدولية، على الرغم من الدعوات المتكررة من... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T15:14+0000

2024-05-07T15:14+0000

2024-05-07T15:16+0000

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وأوضح الديهي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المشهد لا يزال ضبابيا من قبل الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر تتحلى بالمسؤولية الدولية ولا تسمح بانتهاك القوانين الدولية أو الرضوخ للضغوط الخارجية، وتمرير صفقة التبادل بشكل عشوائي".ولفت إلى أنّ "القاهرة تلعب دورًا أساسيا منذ بداية الحرب على غزة، وبإمكانها لعب دور الضامن لتحسين الأوضاع في المنطقة".وشدد الديهي على أنّ "ما يجري في رفح يندرج تحت إطار الغزو، ولا يمكن وصفه بعملية عسكرية عادية"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية مجبرة الآن على قبول المبادرة المصرية - القطرية ووقف الحرب".ورأى الديهي أنّ "أمام المنطقة ساعات حاسمة"، وأنّ "البيت الأبيض لا يزال مُصِرًّا على محاولة تبرئة إسرائيل لتخرج الأخيرة من الحرب بصفة المنتصر". وقال: "إن هناك رؤية مصرية راغبة في خفض التصعيد والتوجه نحو الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات وحل الخلافات الداخلية في فلسطين".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240507/وصول-وفد-إسرائيل-المفاوض-إلى-القاهرة-لبحث-رد-حماس-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088614309.html

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