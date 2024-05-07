https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-روسيا-تواصل-العمل-لتشكيل-عالم-متعدد-الأقطاب-وهي-مسؤولة-عن-ألف-عام-من-التاريخ----1088603255.html
بوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ
بوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T10:15+0000
2024-05-07T10:15+0000
2024-05-07T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال حفل التنصيب الرئاسي في قصر الكرملين: "سنواصل العمل مع الشركاء في التكامل الأوراسي ومع مراكز التنمية السيادية الأخرى، من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وروسيا مسؤولة عن ألف عام من التاريخ".وبدأ حفل التنصيب بالاستعراض الرسمي لعلم الدولة الروسية، إلى جانب علم الرئاسة الروسية ودستور البلاد، وشعار الرئيس الروسي، إلى قاعة "القديس أندريه" في قصر الكرملين الكبير.وعند أداء بوتين اليمين الدستورية، تم رفع علم الرئاسة الروسية مرة أخرى على مقر إقامة رئيس الدولة في الكرملين.ويعد حفل التنصيب الحالي الخامس في مسيرة بوتين السياسية، حيث سيتولى أعلى منصب في الدولة لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس الماضي، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/موكب-بوتين-المتوجه-إلى-حفل-التنصيب-مع-سيارة-أوروس-الجديدة-فيديو--1088602172.html
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روسيا
بوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وقال بوتين، خلال حفل التنصيب الرئاسي في قصر الكرملين: "سنواصل العمل مع الشركاء في التكامل الأوراسي ومع مراكز التنمية السيادية الأخرى، من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وروسيا مسؤولة عن ألف عام من التاريخ".
وبدأ حفل التنصيب بالاستعراض الرسمي لعلم الدولة الروسية، إلى جانب علم الرئاسة الروسية ودستور البلاد، وشعار الرئيس الروسي، إلى قاعة "القديس أندريه" في قصر الكرملين الكبير.
وعند أداء بوتين اليمين الدستورية، تم رفع علم الرئاسة الروسية مرة أخرى على مقر إقامة رئيس الدولة في الكرملين.
ويعد حفل التنصيب الحالي الخامس في مسيرة بوتين السياسية، حيث سيتولى أعلى منصب في الدولة لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس الماضي، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.