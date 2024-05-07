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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم لضمان دخول روسيا إلى قائمة أفضل 10 دول رائدة في العالم من حيث حجم البحث العلمي والتطوير بحلول عام 2030 . 07.05.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية

16:07 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم لضمان دخول روسيا إلى قائمة أفضل 10 دول رائدة في العالم من حيث حجم البحث العلمي والتطوير بحلول عام 2030 .
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