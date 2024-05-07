https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-يوقع-مرسوما-حول-أهداف-التنمية-الوطنية-الروسية-المستقبلية-1088618161.html
بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم لضمان دخول روسيا إلى قائمة أفضل 10 دول رائدة في العالم من حيث حجم البحث العلمي والتطوير بحلول عام 2030 . 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T16:07+0000
2024-05-07T16:07+0000
2024-05-07T16:07+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
يتبع
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم لضمان دخول روسيا إلى قائمة أفضل 10 دول رائدة في العالم من حيث حجم البحث العلمي والتطوير بحلول عام 2030 .